Im Landestheater wird neue Geschichte geschrieben

„Was spielt sich ab?“

Somit eine ordentliche Portion frischer Wind, der durch das 1820 gegründete Theater in St. Pölten weht: Patricia Nickel-Dönicke bringt das Landestheater auf eine „neue Entwicklungsstufe“, hält NÖKU-Geschäftsführer Paul Gessl anlässlich der Programmpräsentation in St. Pölten fest. Dafür stehen der neuen Intendantin 8,48 Millionen Euro zur Verfügung. Damit bleibt dem Publikum nur mehr die Frage: „Was spielt sich ab?“ Die Antwort darauf gibt es in der Programmbroschüre.