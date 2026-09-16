Stadt beschließt weitere neue Straßennamen

Die Josef-Thorak-Straße wird zur Helene-von-Taussig-Straße, die Hans-Pfitzner-Straße zur Anna-Reindl-Straße, die Erich-Schenk-Straße zur Elsa-Bienenfeld-Straße, die Resatzstraße zur Irma-Rafaela-Toledo-Straße und die Erich-Landgrebe-Straße zur Maria-Johann-Sedelmaier-Straße.