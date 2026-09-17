Enormer Schaden für Familie nach Brand in Wohnhaus

Im Salzburger Leogang stand Mittwochnacht der Dachstuhl eines Gebäudes im Ortsteil Hütten in Vollbrand. Mehrere Personen haben sich trotz brennendem Dachstuhl rechtzeitig aus dem Haus retten können. Nun gibt es neue Details zum Brand. Der finanzielle Schaden für die Familie ist enorm.
In den frühen Morgenstunden am Mittwoch ist beim Dachstuhl des Wohnhauses aus unbekannter Sache ein verheerender Brand ausgebrochen. Drei Personen wurden aus dem Schlaf gerissen. Wie durch ein Wunder konnten sie sich rechtzeitig aus dem brennenden Haus retten. Als die Feuerwehr vor Ort ankam, stand der Dachstuhl bereits im Vollbrand. Die drei Bewohner wurden mit leichten Verletzungen und dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum Zell am See eingeliefert.
Nun gibt es neue Details zu den Hintergründen des Feuers. Laut Polizei kam bei der Untersuchung des Landeskriminalamts vor Ort heraus, dass der Brand sich auf den Außenbereich des Gebäudes begrenzt habe. Die genaue Ursache steht allerdings noch nicht fest – ausgeschlossen werden kann aber, dass es sich um eine vorsätzliche Brandstiftung gehalten habe.
Die Schadenssumme ist enorm: Sie liegt im mittleren sechsstelligen Bereich. Es geht um mehrere hunderttausend Euro. Weitere Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.