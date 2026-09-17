Enormer Schaden für Familie nach Brand in Wohnhaus

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch ist beim Dachstuhl des Wohnhauses aus unbekannter Sache ein verheerender Brand ausgebrochen. Drei Personen wurden aus dem Schlaf gerissen. Wie durch ein Wunder konnten sie sich rechtzeitig aus dem brennenden Haus retten. Als die Feuerwehr vor Ort ankam, stand der Dachstuhl bereits im Vollbrand. Die drei Bewohner wurden mit leichten Verletzungen und dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum Zell am See eingeliefert.