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Levski-Fan verrät:

Auf Red Bull Salzburg wartet ein Hexenkessel

Red Bull Salzburg
16.09.2026 22:00
Kristian Dimitrov (re.) ist Kapitän bei Bulgariens Meister Levski Sofia.
Kristian Dimitrov (re.) ist Kapitän bei Bulgariens Meister Levski Sofia.(Bild: EPA/ANDREAS PAPAKONSTANTINOU)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Levski Sofia ist amtierender bulgarischer Fußballmeister und erster Gegner des FC Red Bull Salzburg in der Ligaphase der UEFA Europa League. Atanas Beshirov ist glühender Anhänger der „Blauen“ und sprach mit der „Krone“ über den Vereins seines Herzens und dessen bewegte Vergangenheit.

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„Alle warten auf Salzburg! Bei uns herrscht Euphorie, das Stadion ist bummvoll“, grinst Atanas Beshirov im Gespräch mit der „Krone“.

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