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Alan Letang

Das sagt der Salzburg-Trainer vor dem Saisonstart

Salzburg: Sport-Nachrichten
16.09.2026 20:30
Vor seinem ersten Ligaspiel als Cheftrainer: Alan Letang.
Vor seinem ersten Ligaspiel als Cheftrainer: Alan Letang.(Bild: Gintare Karpaviciute - EC Red Bull Salzburg)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Vor dem Start in die ICE Hockey League bat die „Krone“ Bulls-Coach Alan Letang zum Gespräch. Der Kanadier sprach über die Liga, den Auftakt gegen den Klagenfurter AC und seine neue Heimat. 

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Die Eiszeit hält wieder Einzug in Österreich. Bevor Salzburg morgen gegen den KAC in die ICE Hockey League-Saison startet, sprach Bulls-Coach Alan Letang mit der „Krone“ über...

seine ersten Wochen bei den Eisbullen: „Es war ausgezeichnet und hat Spaß gemacht, diese Gruppe kennenzulernen und zu sehen, wie die Spieler miteinander umgehen. Es ist eine Familie. Man kann ehrliche Gespräche führen und voneinander lernen.“

seine Rückkehr in die ICE Hockey League: „Für mich und meine Familie schließt sich ein Kreis. Ich wusste, wie umkämpft die Liga ist und dass sie in den vergangenen Jahren große Schritte nach vorne gemacht hat. Ich freue mich, wieder hier zu sein.“

die Stärke der Liga: „Wir wissen, wie eng die Teams beieinanderliegen. Man muss in jeder Partie auf einen harten Kampf vorbereitet sein. Durch die Erfahrungen unseres Staffs und der Spieler wissen wir, was uns erwartet.“

das Auftaktwochenende: „Der KAC ist immer eines der Topteams, die Rivalität ist riesig. Danach geht es nach Bozen. Das ist fast wie zu Hause in Kanada die ‘Battle of Alberta‘ oder ‘Battle of Ontario‘. Ich freue mich auf diese Intensität.“

die Spielweise, die er sehen will: „Wir wollen mit unserer Identität und Leidenschaft spielen. Wenn der Prozess stimmt, wird das Ergebnis für sich selbst sprechen. Dieses Niveau müssen wir über 60 Minuten erreichen.“

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die Stadt Salzburg: „Ich habe mich gut eingelebt. Meine Frau ist inzwischen auch hier und fühlt sich wohl. Salzburg hat das Flair einer großen Stadt, gleichzeitig kann ich vieles zu Fuß erreichen. Mir gefällt es hier sehr gut.“

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