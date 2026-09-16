Rockhouse steuert Salzburgs größte Bühnen an

Nach heuer bereits 170 Veranstaltungen gibt es in der Konzert-Institution bis zum Jahresende noch einige Höhepunkte von ganz nah bis ganz schön fern. Weil es im eigenen Haus schon eng wird, folgt kommendes Jahr ein erstes Gastspiel in der Salzburgarena ...
Im Salzburger Rockhouse sind ruhige Tage die Ausnahme. Alleine heuer gab es schon rund 170 Veranstaltungen im Haus in der Schallmooser Hauptstraße. Und bis Jahresende bleibt es mit einem vielfältigen Programm sehr laut.
Neben den bereits ausverkauften Lokalhelden Steaming Satellites am 13. November, gibt es viel rot-weiß-roten Rock und Pop. Etwa von Song-Contest-Teilnehmer Cosmo (14. Oktober) , Marco Pogos Turbobier (9. Dezember) oder den Exil-Salzburgern von Endless Wellness (4. November).
Auch internationale Größen sind wieder zu Gast, wie Deutsch-Rapper Thomas D mit Unterstützung der Funk-Band The KBCS (29. November) oder die kanadischen Hard-Rocker von Danko Jones (23. Oktober, ausverkauft).
Weil es im eigenen Haus sowohl platzmäßig als auch terminlich immer öfter eng wird, steuert das Rockhouse zunehmend größere Bühnen im Land an. So geht es mit den Pinzgauer Glueboys am 12. Dezember ins Zentrum für Visionen in Puch-Urstein. Und im kommenden Jahr gastiert man als Veranstalter mit Chartstürmer Rian erstmals als Veranstalter in der Salzburg Arena.
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