Rockhouse steuert Salzburgs größte Bühnen an

Weil es im eigenen Haus sowohl platzmäßig als auch terminlich immer öfter eng wird, steuert das Rockhouse zunehmend größere Bühnen im Land an. So geht es mit den Pinzgauer Glueboys am 12. Dezember ins Zentrum für Visionen in Puch-Urstein. Und im kommenden Jahr gastiert man als Veranstalter mit Chartstürmer Rian erstmals als Veranstalter in der Salzburg Arena.