Hiobsbotschaft für verletzten Austria-Kapitän

Nun die Kehrtwende: Rieder muss sich doch einer Operation unterziehen. Dabei hatte der Führungsspieler eigentlich schon mit Laufeinheiten und Passspiel-Übungen begonnen. „Als man mir den Gips runtergenommen hat, habe ich sofort Kreislaufprobleme bekommen“, schilderte Rieder. Dann überbrachte ihm sein Arzt die Nachricht. „Er hat sich entschuldigt und gemeint, dass die Operation nun leider doch nötig ist. Ich war schon extrem enttäuscht, weil ich dachte, dass ich schon viel weiter bin“, so der ehemalige Bundesliga-Fußballer.