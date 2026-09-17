Vier Tage, vier Seen und ein spektakuläres Finale

Vier Tage, vier Kärntner Seen und insgesamt 44 Kilometer auf vier Kärntner Seen – die zweite Auflage von „Johnny Who“ wurde am Wörthersee mit einem emotionalen Finale abgeschlossen. Den Auftakt bildeten der Weißensee und der Millstätter See, die jeweils 11,5 Kilometer zur Gesamtstrecke beitrugen. Am Faaker See wartete eine 3,5 Kilometer lange Etappe, ehe am letzten Tag am Wörthersee die Entscheidung fiel. Dort galt es für die Teilnehmer noch einmal 17,5 Kilometer zu.