Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Marathon im Schwimmen

Vier Tage, vier Seen und ein spektakuläres Finale

Kärnten
17.09.2026 10:00
Marathonmann Georg Findenig freut sich mit den Schwimmern.
Marathonmann Georg Findenig freut sich mit den Schwimmern.(Bild: Georg Findenig)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Vier Tage, vier Kärntner Seen und insgesamt 44 Kilometer auf vier Kärntner Seen – die zweite Auflage von „Johnny Who“ lockte heuer 23 Langstreckenschwimmer aus ganz Europa an. Mit der Villacherin Kaya Hübel gewann in 11:39:49 Stunden eine Dame, auch sonst gab´s viel zum Staunen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vier Tage, vier Kärntner Seen und insgesamt 44 Kilometer auf vier Kärntner Seen – die zweite Auflage von „Johnny Who“ wurde am Wörthersee mit einem emotionalen Finale abgeschlossen. Den Auftakt bildeten der Weißensee und der Millstätter See, die jeweils 11,5 Kilometer zur Gesamtstrecke beitrugen. Am Faaker See wartete eine 3,5 Kilometer lange Etappe, ehe am letzten Tag am Wörthersee die Entscheidung fiel. Dort galt es für die Teilnehmer noch einmal 17,5 Kilometer zu.

An der malerischen Kirche von Maria Wörth vorbei ging es für die Schwimmer nach Velden.
An der malerischen Kirche von Maria Wörth vorbei ging es für die Schwimmer nach Velden.(Bild: Georg Findenig)
Viele Langestreckenschwimmer sind Klasse.
Viele Langestreckenschwimmer sind Klasse.(Bild: Georg Findenig)
Auch einige ältere Schwimmer stellen sich der Herausforderung.
Auch einige ältere Schwimmer stellen sich der Herausforderung.(Bild: Georg Findenig)

20-jährige Villacherin hatte die meiste Power
Und wie im Vorjahr war eine Frau voran: Kaya Hübel gewann mit einer Gesamtzeit von 11:39:49 Stunden vor Chiara Fritz (T) und Myriam Meddeb (W). Die Villacherin ist erst 20 Jahre alt, hatte aber die größte Power von allen. Bei den Herren gewann Antoine Desmedt (W) in 12:09:38 Stunden. Organisator war Kärntens Marathonmann im Wasser: Georg Findenig hat bereits den Ärmelkanal (40 Kilometer) und North Channel (35 Kilometer) durchschwommen.

Für einen besonderen Höhepunkt sorgte Vorjahressiegerin Claudia Müller. Die 55-Jährige nahm am letzten Tag die komplette Umrundung des Wörthersees in Angriff – 34 Kilometer im offenen Wasser. Eine außergewöhnliche Ausdauerleistung. Nach vier intensiven Tagen fand das Abenteuer im Veldener Kurpark einen gemeinsamen Abschluss.

Kärntens Marathonmann als Organisator
„Heuer gab es schon 23 Teilnehmer aus ganz Europa, wir freuen uns auf die dritte Auflage“, so Findenig, der auch auf den Kärntner Seen daheim ist und heuer in der Vorbereitung für sein Irland-Abenteuer die kompletten 44 Kilometer des „Johnny Who“ an einem Tag zurückgelegt hat.

Claudia Müller udn Kaya Hübel haben viel Kraft im Wasser.
Claudia Müller udn Kaya Hübel haben viel Kraft im Wasser.(Bild: Georg Findenig)

Auch das Wörthersee-Crossing und der Alpen Adria Swim-Cup fand statt. Die bunte Mischung macht es aus. „Hier stehen ambitionierte Langstreckenathleten, erfahrene Open-Water-Schwimmer, Hobbysportler und Nachwuchs gemeinsam am Start. Während für die einen Sekunden und Platzierungen zählen, geht es für andere darum, erstmals eine bestimmte Distanz zu bewältigen oder einfach das besondere Erlebnis eines Freiwasserbewerbs zu genießen“, sagt Georg Findenig.

Wörthersee-Umrundung als Draufgabe
Mit Bewerben von 250 und 500 Metern für den Nachwuchs sowie Distanzen über 500 Meter, 2,5 Kilometer, 5 Kilometer, 10 Kilometer, 17,5 Kilometer und 34 Kilometer bot das Wörthersee Crossing dafür die gesamte Palette. Auch international hat sich die Veranstaltung einen Namen gemacht: Insgesamt 16 Nationen waren am Start – einige Teilnehmer reisten sogar aus den USA an den Wörthersee.

„ Bei uns kann jemand seine ersten 500 Meter bei einem Open-Water-Bewerb schwimmen und gleichzeitig stehen Athleten am Start, die den gesamten Wörthersee umrunden. Am Ende kommen alle im selben Ziel an und feiern gemeinsam. Genau dafür steht der Alpen Adria Swim Cup“, so Xenia und Georg Findenig vom Organisationsteam.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
17.09.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
350.936 mal gelesen
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
106.064 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Salzburg
Besitzer bleibt hart: Kein Grundverkauf für Radweg
87.076 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Norden Antherings in Salzburg kommt ein Radweg – allerdings werden 189 Meter fehlen (im Bild: ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1743 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1151 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
1013 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Mehr Kärnten
Todesserie in Familie
Arbeiter tot: Bereits Vater und Bruder verunglückt
Marathon im Schwimmen
Vier Tage, vier Seen und ein spektakuläres Finale
Krone Plus Logo
Retter auf vier Pfoten
Spürnasen auf der Suche nach vermissten Personen
Sport Tv Logo
Bei einem KAC-Crack
Kreuzbandriss! Trotzdem soll rasches Comeback her
Krone Plus Logo
„Grenze überschritten“
Warum diese Vize-Ortschefin jetzt die SPÖ verlässt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf