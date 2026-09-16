Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizisten angegriffen

Wirbel bei Festnahme von Ladendieb mitten in Stadt

Tirol
16.09.2026 13:14
Mitten in Innsbruck kam es zu den turbulenten Szenen (Symbolbild).
Mitten in Innsbruck kam es zu den turbulenten Szenen (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

In der Innsbrucker Innenstadt ist am Dienstag eine Festnahme nach einem Ladendiebstahl eskaliert. Ein 22-jähriger Verdächtiger soll sich gegen die Polizisten massiv gewehrt haben. Auch ein 21-jähriger Bekannter wurde festgenommen, nachdem er offenbar gegenüber Beamten handgreiflich geworden war.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am frühen Dienstagnachmittag, kurz vor 13 Uhr, wurden Polizisten in der Innsbrucker Innenstadt von Passanten auf einen mutmaßlichen Ladendiebstahl aufmerksam gemacht. Der Tatverdächtige soll aus einem Geschäft in der Maria-Theresien-Straße geflüchtet sein und sich in Richtung Norden aus dem Staub gemacht haben.

Beute und Drogen sichergestellt
Passanten gelang es kurze Zeit später, den Flüchtigen am Marktgraben ausfindig zu machen. Dort wurde der 22-jährige Einheimische von der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der anschließenden Personendurchsuchung fanden die Beamten laut Polizei die mutmaßlich gestohlene Ware sowie eine geringe Menge Suchtmittel. Beides wurde sichergestellt.

Zitat Icon

Die Beamten konnten den Mann schließlich fixieren und festnehmen.

Ermittler von der Polizei

Im Zuge der Amtshandlung soll sich der 22-Jährige zunehmend aggressiv verhalten haben. Laut Polizei leistete er massiven Widerstand, versuchte, sich aus dem Griff der Beamten zu lösen und schlug in Richtung der Polizisten. „Die Beamten konnten den Mann schließlich fixieren und festnehmen“, heißt es vonseiten der Ermittler

Auch Bekannter wurde handgreiflich
Während der Festnahme sei es zu einem weiteren Zwischenfall gekommen. Ein 21-jähriger Bekannter des Festgenommenen soll versucht haben, einen Polizisten an dessen Weste zu ergreifen und ihn vom 22-Jährigen wegzuziehen. Er wollte offenbar die Festnahme noch verhindern.

Lesen Sie auch:
Der Syrer wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.
Festnahme in Tirol
Ladendieb (34) entpuppte sich als Serieneinbrecher
11.05.2026
Afghane hinter Gitter
Angestellte im Supermarkt von Ladendieb verprügelt
08.04.2026

Mit Unterstützung einer weiteren Polizeistreife konnte schließlich auch der 21-Jährige festgenommen werden. Weitere Ermittlungen sind im Gange, entsprechende Anzeigen folgen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
16.09.2026 13:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
213.275 mal gelesen
Ermittlungen laufen gegen Schauspieler und Kabarettisten Günther „Gunkl“ Paal und zwei Frauen.
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
119.634 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
73.236 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1346 mal kommentiert
Ermittlungen laufen gegen Schauspieler und Kabarettisten Günther „Gunkl“ Paal und zwei Frauen.
Innenpolitik
Babler lädt Minister zur geheimen Krisensitzung
980 mal kommentiert
Krisensitzung am Mittwochnachmittag im Hause Babler: Kündigt sich ein innenpolitisches Beben an?
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
946 mal kommentiert
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf