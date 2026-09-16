Wirbel bei Festnahme von Ladendieb mitten in Stadt

Auch Bekannter wurde handgreiflich

Während der Festnahme sei es zu einem weiteren Zwischenfall gekommen. Ein 21-jähriger Bekannter des Festgenommenen soll versucht haben, einen Polizisten an dessen Weste zu ergreifen und ihn vom 22-Jährigen wegzuziehen. Er wollte offenbar die Festnahme noch verhindern.