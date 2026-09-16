Wirbel bei Festnahme von Ladendieb mitten in Stadt

In der Innsbrucker Innenstadt ist am Dienstag eine Festnahme nach einem Ladendiebstahl eskaliert. Ein 22-jähriger Verdächtiger soll sich gegen die Polizisten massiv gewehrt haben. Auch ein 21-jähriger Bekannter wurde festgenommen, nachdem er offenbar gegenüber Beamten handgreiflich geworden war.
Am frühen Dienstagnachmittag, kurz vor 13 Uhr, wurden Polizisten in der Innsbrucker Innenstadt von Passanten auf einen mutmaßlichen Ladendiebstahl aufmerksam gemacht. Der Tatverdächtige soll aus einem Geschäft in der Maria-Theresien-Straße geflüchtet sein und sich in Richtung Norden aus dem Staub gemacht haben.
Beute und Drogen sichergestellt
Passanten gelang es kurze Zeit später, den Flüchtigen am Marktgraben ausfindig zu machen. Dort wurde der 22-jährige Einheimische von der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der anschließenden Personendurchsuchung fanden die Beamten laut Polizei die mutmaßlich gestohlene Ware sowie eine geringe Menge Suchtmittel. Beides wurde sichergestellt.
Die Beamten konnten den Mann schließlich fixieren und festnehmen.
Ermittler von der Polizei
Im Zuge der Amtshandlung soll sich der 22-Jährige zunehmend aggressiv verhalten haben. Laut Polizei leistete er massiven Widerstand, versuchte, sich aus dem Griff der Beamten zu lösen und schlug in Richtung der Polizisten. „Die Beamten konnten den Mann schließlich fixieren und festnehmen“, heißt es vonseiten der Ermittler
Auch Bekannter wurde handgreiflich
Während der Festnahme sei es zu einem weiteren Zwischenfall gekommen. Ein 21-jähriger Bekannter des Festgenommenen soll versucht haben, einen Polizisten an dessen Weste zu ergreifen und ihn vom 22-Jährigen wegzuziehen. Er wollte offenbar die Festnahme noch verhindern.
Mit Unterstützung einer weiteren Polizeistreife konnte schließlich auch der 21-Jährige festgenommen werden. Weitere Ermittlungen sind im Gange, entsprechende Anzeigen folgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.