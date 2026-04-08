Angestellte im Supermarkt von Ladendieb verprügelt

Ereignet hat sich der Vorfall um kurz vor 13 Uhr. Der 26-Jährige wurde in einem Einkaufszentrum in Innsbruck von einer Angestellten auf frischer Tat beim Ladendiebstahl ertappt. „In weiterer Folge schubste der Afghane die Frau, versetzte ihr einen Schlag und versuchte zu flüchten“, heißt es von der Polizei.