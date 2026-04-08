Angestellte im Supermarkt von Ladendieb verprügelt

Der Zivilcourage eines Einheimischen und eines Türken ist es zu verdanken, dass ein Afghane (26) hinter Gittern sitzt. Am Mittwoch wurde er in der Tiroler Landeshauptstadt beim Ladendiebstahl erwischt. Der Angestellten, die den Coup vereiteln wollte, verpasste er einen Schlag.
Ereignet hat sich der Vorfall um kurz vor 13 Uhr. Der 26-Jährige wurde in einem Einkaufszentrum in Innsbruck von einer Angestellten auf frischer Tat beim Ladendiebstahl ertappt. „In weiterer Folge schubste der Afghane die Frau, versetzte ihr einen Schlag und versuchte zu flüchten“, heißt es von der Polizei.
Zeugen zeigten Zivilcourage
Ein Einheimischer (29) sowie ein Türke (23) beobachteten die Tat und zeigten Zivilcourage. „Sie konnten den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten an der Flucht hindern.“ Im Zuge dessen wurde auch der 26-Jährige im Gesicht verletzt.
Der Afghane wanderte prompt hinter Schloss und Riegel in die Innsbrucker Justizanstalt.
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