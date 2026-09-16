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"That's unbelievable!"

Dream Goal by Former Salzburg Player: Commentator Goes Wild

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16.09.2026 05:44
Dominik Szoboszlai provided the big highlight on Tuesday night.
Dominik Szoboszlai provided the big highlight on Tuesday night.(Bild: AP/Jon Super)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

What a dream goal by Dominik Szoboszlai! The former Salzburg player sealed the deal in Liverpool’s 3-1 victory over Tottenham in the English League Cup, sending Sky commentator Joachim Hebel into a frenzy.

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After goals by Alexis Mac Allister (21st minute) and Cody Gakpo, Liverpool led 2–0 on Tuesday evening at Anfield Road. In the 69th minute, Conor Gallagher scored, and Tottenham’s hopes were reignited. The “Reds” then had to hold on—but that’s when Dominik Szoboszlai made his mark.

In the 91st minute, the exceptional Hungarian talent— who was under contract with Red Bull Salzburg from January 2018 to January 2021— took the ball and tried his luck. From about 25 meters out, the Liverpool star blasted the ball into the net—an absolute dream goal! 

Pure Emotion and Chants
“Szoboszlai! It’s over, it’s over—Dominik Szoboszlai,” marveled Sky commentator Joachim Hebel. He then got really loud and let his emotions run wild: “Someone please try to do that. It’s unbelievable how he takes that shot. The ease, the composure, the technique, that shot—it’s unbelievable!”

Here’s the goal and the commentary in the video:

Amazing moments! The fans in the stadium were also thrilled, leading to chants of “Szoboszlai.” His feat might even be a contender for “Goal of the Year.” One thing is certain: While Liverpool is through to the Round of 16, Tottenham has to bow out of the League Cup early. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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