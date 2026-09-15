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Gewissheiten? | Denkste!

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(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Gewissheiten? Worauf kann man sich überhaupt noch verlassen? Es sind viele Gewissheiten, die in den vergangenen Jahren verloren gingen. Wer hätte denn gedacht, dass einer wie Donald Trump einmal die Welt beinahe aus den Angeln heben könnte? Oder dass Russland wieder Europa bedrohen könnte? Dass die (sehr) Rechten gute Chancen haben, bald auch Frankreich, Deutschland und Österreich zu regieren? Und wer hätte hierzulande gedacht, dass eine jahrzehntelang so staatstragende, wichtige Partei wie die SPÖ, die sich mit der ÖVP ewig ein Duell um Platz 1 lieferte, auf Rang 3 zurückfallen könnte?

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Denkste! Zu den Gewissheiten schien zu zählen, dass es für die Sozialdemokraten wenigstens nicht noch schlimmer kommen könnte, ihnen für immer ein Stockerlplatz, also einer unter den ersten drei, garantiert wäre. Denkste! In den Meinungsumfragen der letzten Wochen zeichnet sich ein düsteres Bild für die SPÖ ab: Sie nähert sich im freien Fall den in der Wählergunst deutlich steigenden Grünen an. Gerade jetzt lieferte das OGM-Institut für den „Kurier“ Desasterwerte: Demnach kämen die Roten zwei Jahre nach der letzten Nationalratswahl, wo sie mit Andreas Babler an der Spitze mit 21 Prozent ihr historisch schlechtestes Resultat einfuhren, nur noch auf 15 Prozent. Das sind gerade einmal winzige zwei Prozentpunkte mehr, als die Grünen erreichen. Hat die SPÖ noch eine Chance? Vielleicht. Hat sie mit Babler noch eine Chance? Dazu scheint Gewissheit zu bestehen: Nein.

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