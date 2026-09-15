Gewissheiten? | Denkste!

Denkste! Zu den Gewissheiten schien zu zählen, dass es für die Sozialdemokraten wenigstens nicht noch schlimmer kommen könnte, ihnen für immer ein Stockerlplatz, also einer unter den ersten drei, garantiert wäre. Denkste! In den Meinungsumfragen der letzten Wochen zeichnet sich ein düsteres Bild für die SPÖ ab: Sie nähert sich im freien Fall den in der Wählergunst deutlich steigenden Grünen an. Gerade jetzt lieferte das OGM-Institut für den „Kurier“ Desasterwerte: Demnach kämen die Roten zwei Jahre nach der letzten Nationalratswahl, wo sie mit Andreas Babler an der Spitze mit 21 Prozent ihr historisch schlechtestes Resultat einfuhren, nur noch auf 15 Prozent. Das sind gerade einmal winzige zwei Prozentpunkte mehr, als die Grünen erreichen. Hat die SPÖ noch eine Chance? Vielleicht. Hat sie mit Babler noch eine Chance? Dazu scheint Gewissheit zu bestehen: Nein.