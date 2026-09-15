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Ex-WM-Torschützenkönig beendet Teamkarriere

Fußball International
15.09.2026 22:02
Nach 131 Spielen für Kolumbien ist für James Rodriguez Schluss.
Nach 131 Spielen für Kolumbien ist für James Rodriguez Schluss.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kolumbiens Fußballheld James Rodriguez hat am Dienstag seine internationale Karriere beendet. 

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Der 131-fache Nationalspieler nahm an drei Weltmeisterschaften teil, kam auf 31 Team-Tore und wurde 2014 mit sechs Treffern WM-Torschützenkönig.

Kolumbien hatte damals in Brasilien das Viertelfinale erreicht. Der 35-Jährige war auch zuletzt bei der WM in den USA dabei. Der frühere Real-Madrid-, Bayern- und Everton-Mittelfeldakteur spielt nun in seiner Heimat bei Atletico Nacional.

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