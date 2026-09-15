Merz sagt Reise zur UNO-Generaldebatte ab

„Der Bundeskanzler wird kommende Woche entgegen ursprünglicher Planungen nicht nach New York reisen“, hieß es am Dienstagabend aus Regierungskreisen. Die Rede des Kanzlers in der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung war für Mittwoch nächster Woche geplant – drei Tage nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Diese beiden Wahlen gelten als mitentscheidend für die politische Zukunft des Kanzlers. In Berlin könnte die CDU Platz 1 an die Linke verlieren, in Mecklenburg-Vorpommern muss die Kanzlerpartei sogar um den Einzug ins Landesparlament bangen.