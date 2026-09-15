Tolle Ticket-Aktion zum STARnacht-Finale

Die Aktion ist nur heute, 15. September, in der Zeit bis 23:59 Uhr gültig. Und zwar auf Stehplatztickets für den Freitag, 18. September und auf Stehplatztickets für Samstag, 19. September. Das Angebot kann bei oeticket.com eingelöst werden. Wer eine Karte kauft und den Promotion-Code „Krone“ auf oeticket.com eingibt, erhält ein zweites Ticket gratis dazu!