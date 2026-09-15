Tolle Ticket-Aktion zum STARnacht-Finale

Tolle Rabatt-Aktion für alle Schlagerfans! Lassen Sie sich dieses „Last-Minute“-Angebot nicht entgehen!
Die große Open-Air-Musikshow vor der pittoresken Kulisse der Wachau feiert dieses Wochenende ihr großes Finale 2026 und Sie und eine weitere Person können noch schnell mit dabei sein!
Mit unserer großartigen 1+1-Aktion können Sie noch rasch Ihre Chance nützen und Teil eines Staraufgebotes werden, das seinesgleichen sucht. Klingende Namen wie Nino de Angelo, Glasperlenspiel, Francine Jordi, Chris Steger, Marina Marx, Kuult, Julia Buchner, Josh, Ness, Lucas Fendrich, Anna-Carina Woitschack, Joey Heindle, Peggy March und Thorsteinn Einarsson werden das Publikum begeistern. Zuletzt konnte noch die deutsche Popband „Milllionen“ als Top-Act hinzugewonnen werden.
Moderieren werden das Musik-Highlight wieder Barbara Schöneberger und Hans Sigl. Eine kulinarische Meile und ein Rahmenprogramm von ORF Radio Niederösterreich sowie eine Trachtenmodenschau geben dem Event den letzten Schliff.
Und nun können Sie mit der „Krone“ noch Tickets im Rahmen unserer tollen Rabattaktion buchen:
Die Aktion ist nur heute, 15. September, in der Zeit bis 23:59 Uhr gültig. Und zwar auf Stehplatztickets für den Freitag, 18. September und auf Stehplatztickets für Samstag, 19. September. Das Angebot kann bei oeticket.com eingelöst werden. Wer eine Karte kauft und den Promotion-Code „Krone“ auf oeticket.com eingibt, erhält ein zweites Ticket gratis dazu!
Machen Sie also mit und lassen Sie sich im Weltkulturerbe Wachau mit der „Krone“ musikalisch verwöhnen!
Promotion-Code „Krone“, 1+1 Aktion zu buchen auf oeticket.com. Alle Infos zur STARnacht erhalten sich unter auf der Internetseite: www.starnacht.tv
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.