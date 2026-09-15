Recruitment Agency Has 1.5 Million Euros in Debt

Business performance had been negative for some time, and cost increases in recent years were placing a “massive strain” on the budget, according to Creditreform, the creditor protection association, regarding the bankruptcy. Because the staffing agency, DH Personalvermittlung in Ungenach, had recently been unable to generate sufficient revenue to meet its outstanding liabilities, it has now filed for restructuring proceedings without self-administration. It had already become impossible to honor installment payment agreements with major creditors.