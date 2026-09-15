Bankruptcy Proceedings
Recruitment Agency Has 1.5 Million Euros in Debt
DH Personalvermittlung, based in Ungenach in the Hausruckviertel region, filed a petition on Tuesday to initiate restructuring proceedings. The sole proprietorship has debts totaling just under 1.5 million euros.
Business performance had been negative for some time, and cost increases in recent years were placing a “massive strain” on the budget, according to Creditreform, the creditor protection association, regarding the bankruptcy. Because the staffing agency, DH Personalvermittlung in Ungenach, had recently been unable to generate sufficient revenue to meet its outstanding liabilities, it has now filed for restructuring proceedings without self-administration. It had already become impossible to honor installment payment agreements with major creditors.
26 creditors, 0 employees
According to Creditreform, the liabilities amount to just under 1.5 million euros. Twenty-six creditors are affected by the insolvency; however, the sole proprietor has no employees.
“The company is to continue operations, and a restructuring plan with a 20 percent repayment rate will be offered to creditors to settle their claims,” Creditreform stated regarding the insolvency case.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.