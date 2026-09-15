31-Year-Old Hit a Power Line with a Corn Chopper

Around 11 a.m. on Tuesday, the 31-year-old is believed to have come into contact with the power line while harvesting, as the discharge from a corn chopper struck the line. Due to the high voltage, the vehicle caught fire near the tires. Before the power could be shut off, firefighters from two fire departments had to extinguish the flames from a distance because, due to the voltage funnel, no one was allowed to approach the machine.