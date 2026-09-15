Seriously Injured
31-Year-Old Hit a Power Line with a Corn Chopper
A 31-year-old man was seriously injured on Tuesday around 11 a.m. after his farm machinery came into contact with a power line. Emergency responders were unable to reach the victim until the power had been shut off.
Around 11 a.m. on Tuesday, the 31-year-old is believed to have come into contact with the power line while harvesting, as the discharge from a corn chopper struck the line. Due to the high voltage, the vehicle caught fire near the tires. Before the power could be shut off, firefighters from two fire departments had to extinguish the flames from a distance because, due to the voltage funnel, no one was allowed to approach the machine.
Taken to the Hospital by Helicopter
When emergency responders arrived, the 31-year-old was already outside the danger zone and was being cared for by first responders. After receiving initial treatment from the emergency physician, he was flown by rescue helicopter to the Elisabethinen Hospital in Linz with serious injuries.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.