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Seriously Injured

31-Year-Old Hit a Power Line with a Corn Chopper

Nachrichten
15.09.2026 13:00
The machine’s ejection mechanism came into contact with the power line.
The machine’s ejection mechanism came into contact with the power line.(Bild: FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER, Krone KREATIV)
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Von Krone Oberösterreich

A 31-year-old man was seriously injured on Tuesday around 11 a.m. after his farm machinery came into contact with a power line. Emergency responders were unable to reach the victim until the power had been shut off.

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Around 11 a.m. on Tuesday, the 31-year-old is believed to have come into contact with the power line while harvesting, as the discharge from a corn chopper struck the line. Due to the high voltage, the vehicle caught fire near the tires. Before the power could be shut off, firefighters from two fire departments had to extinguish the flames from a distance because, due to the voltage funnel, no one was allowed to approach the machine.

Taken to the Hospital by Helicopter
When emergency responders arrived, the 31-year-old was already outside the danger zone and was being cared for by first responders. After receiving initial treatment from the emergency physician, he was flown by rescue helicopter to the Elisabethinen Hospital in Linz with serious injuries.

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