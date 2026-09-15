Mit Auto überschlagen: Insassen lehnten Hilfe ab

Spektakulärer Unfall in Tulfes im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein Auto geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete letztlich im angrenzenden Feld. Die drei jungen Insassen kamen offenbar mit dem Schrecken davon, helfen lassen wollten sie sich nicht.
Der Unfall hatte sich bereits am Montagvormittag ereignet. Kurz nach 9 Uhr war ein 19-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw auf der Volderwaldstraße bergwärts unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve sei plötzlich das Heck des Wagens ausgebrochen, schildert die Polizei in ihrem Bericht.
Nach Überschlag in Feld gelandet
Der Pkw drehte sich einmal um die eigene Achse, geriet von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf der angrenzenden Böschung. „Schließlich kam das Fahrzeug in einem Feld zum Stillstand“, so die Exekutive weiter.
Sie lehnten jegliche Hilfe ab und gaben an, unverletzt geblieben zu sein.
Die Polizei
Neben dem 19-jährigen Lenker befanden sich eine junge Frau (18) und ein 17-jähriger Einheimischer im Wagen. Alle drei hatten offenbar großes Glück. „Sie lehnten jegliche Hilfe ab und gaben an, unverletzt geblieben zu sein.“
Auto und Zaun beschädigt
Am Pkw entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Auch ein Zaun sei durch den Unfall beschädigt worden.
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