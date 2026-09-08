Rekordsaison bei den Ausflügen „à la Card“

Eis-Greissler, Schneebergbahn und mehr

Zu den beliebtesten Ausflugszielen zählen der Erlebnispark sowie die „Eis-Zeitreise“ des Eis-Greisslers in Krumbach in der Buckligen Welt, eine Fahrt mit der Schneebergbahn, der Rax-Seilbahn, der Semmering-Kabinenbahn sowie dem Riesenrad in Wien. Ebenso im Top-Ranking sind Besuche der Mariazeller Bürgeralpe, der Schallaburg, des Tierparks Stadt Haag, der Kittenberger Erlebnisgärten sowie der Edelstein-Arena Pöggstall..