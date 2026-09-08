Rekordsaison bei den Ausflügen „à la Card“

Mit dem Ende der Ferien liegt eine Zwischenbilanz vor: 630.000 Ausflüge wurden mit der Niederösterreich-Card unternommen! Aber wohin hat es die Ausflügler gezogen?
Freibäder und Thermen, Erlebniswelten, Naturparke, Bergbahnen und Museen: Mit der „Niederösterreich-Card“, die in 365 Ausflugszielen gilt, gab es in den Sommerferien kaum Zeit für Langeweile. Und die Zahlen sprechen für sich: 630.000 Ausflüge wurden im Juli und August mit der Karte unternommen.
Eis-Greissler, Schneebergbahn und mehr
Zu den beliebtesten Ausflugszielen zählen der Erlebnispark sowie die „Eis-Zeitreise“ des Eis-Greisslers in Krumbach in der Buckligen Welt, eine Fahrt mit der Schneebergbahn, der Rax-Seilbahn, der Semmering-Kabinenbahn sowie dem Riesenrad in Wien. Ebenso im Top-Ranking sind Besuche der Mariazeller Bürgeralpe, der Schallaburg, des Tierparks Stadt Haag, der Kittenberger Erlebnisgärten sowie der Edelstein-Arena Pöggstall..
NÖ-Card-Geschäftsführer Klemens Wögerer wartet für die „Krone“ mit einem weiteren Detail auf: „Aufgrund der Wetterlage konnten sich vor allem Freibäder mit einem Plus von 20 Prozent freuen.“ Auch Ausflüge mit den Bergbahnen nahmen wohl hitzebedingt überproportional zu.
„Besonders erfreulich ist, dass davon unsere Ausflugsziele und damit auch die Betriebe und Regionen im ganzen Land profitieren“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Und die Saison geht noch bis März 2027 weiter...
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