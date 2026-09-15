87-Year-Old Wrong-Way Driver Stopped from Continuing

On Monday, around 4:30 p.m., an 87-year-old driver from the Linz-Land district was traveling in the wrong direction on the Pleschinger Landesstraße L569. The driver likely veered onto the lane heading toward Plesching with his moped car near the median below the Streyregg Danube Bridge. Since there was heavy rush-hour traffic in the area at the time, it is only thanks to extremely fortunate circumstances that no serious accident occurred.