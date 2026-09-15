Brave Eyewitnesses
87-Year-Old Wrong-Way Driver Stopped from Continuing
That’s what courage looks like: On Monday, several road users prevented an 87-year-old wrong-way driver from continuing his journey. The elderly man had been driving his moped car in the wrong lane in Linz-Plesching.
On Monday, around 4:30 p.m., an 87-year-old driver from the Linz-Land district was traveling in the wrong direction on the Pleschinger Landesstraße L569. The driver likely veered onto the lane heading toward Plesching with his moped car near the median below the Streyregg Danube Bridge. Since there was heavy rush-hour traffic in the area at the time, it is only thanks to extremely fortunate circumstances that no serious accident occurred.
Witnesses called the police
Eventually, the 87-year-old was stopped with his moped car in a supermarket parking lot, where several other road users prevented him from continuing his journey until the police—who had been notified via emergency call—arrived. Regarding his violations, the driver stated that he had gotten lost. He will be charged.
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