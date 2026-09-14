Investigation Underway
Murder alert in prison cell: One dead after a fight
Yet again, an inmate has been killed in an Austrian prison. A murder alert was issued Monday evening at the Garsten Correctional Facility (Upper Austria). A 63-year-old Tunisian man and a 58-year-old Austrian man got into an altercation. The younger man sustained fatal injuries.
Crime scene at the prison: A bloody altercation took place at the Garsten Forensic-Therapeutic Center on Monday around 3:30 p.m. According to information from the “Krone,” a 58-year-old Austrian and a 63-year-old Tunisian had gotten into a fight. In the end, the younger of the two inmates was found dead on the floor.
State Criminal Police Investigating
The Steyr District Attorney’s Office confirmed on Monday evening that a murder investigation had been launched and the State Criminal Investigation Office had been called in. It is still unclear what weapon was used, but it is believed to have been a knife-like object.
Similar Case in Klagenfurt
On September 1, a homicide also occurred at the Klagenfurt Juvenile Detention Center. Early that morning, correctional officers found a 19-year-old in a prison cell with his throat slit. Suspicion quickly fell on his 17-year-old cellmate.
There had reportedly been repeated altercations between the two. The alleged perpetrator confessed to the crime. He is said to have first strangled the victim until he was unconscious and then slit his throat with a disposable razor blade.
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