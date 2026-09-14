Three Injured
Serious Accident Involving a School Bus at a Roundabout
Von Krone Oberösterreich
A serious accident occurred at a roundabout in Leonding (Upper Austria) on Monday—right on the first day of school! A car and a school bus collided. Three people were injured in the incident.
On Monday at 8 a.m., the school bus and a car collided at a roundabout in Leonding. A 15-year-old student, the 48-year-old bus driver, and the 59-year-old female driver were injured and had to be taken to the hospital. Others on the bus—a 13-year-old student and a 60-year-old chaperone—were unharmed.
Trapped in Car
The 59-year-old driver was trapped in her car as a result of the collision. She had to be freed by the fire department.
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