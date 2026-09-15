Werden Singkurse für Schwangere zum neuen Trend?

Große Nachfrage führt nach Mödling

Ab der 20. Schwangerschaftswoche beginnt sich das Gehör zu entwickeln und die Ungeborenen können bereits Töne wahrnehmen. Stiedls Workshops, die ab Herbst aufgrund der großen Nachfrage in Wien auch erstmals in Mödling stattfinden, bestehen aus drei Einheiten. Begonnen wird mit Atem- und Stimmübungen, dann steht das gemeinsame Singen im Mittelpunkt.