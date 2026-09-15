Werden Singkurse für Schwangere zum neuen Trend?

„So wie sich Stress in der Schwangerschaft auf das Baby überträgt, verhält es sich auch mit Entspannung“, erklärt die diplomierte Gesangspädagogin Katharina Stiedl. Und bietet deshalb Sing-Workshops an. Weil die Nachfrage so groß ist, werden jetzt nicht nur in Wien, sondern auch in Mödling Termine angeboten.
Sanfte Klänge können die Seele streicheln, diese Erfahrung hat wohl jeder schon gemacht. Dass Singen in der Schwangerschaft die Bindung zum ungeborenen Kind verstärkt, will Katharina Stiedl jetzt werdenden Müttern in Mödling vermitteln.
„So wie sich Stress in der Schwangerschaft auf das Baby überträgt, verhält es sich auch mit Entspannung“, erklärt die diplomierte Gesangspädagogin: „Und durch das Singen kommt es zur Ausschüttung von Glückshormonen, die Anspannung lässt nach.“
Große Nachfrage führt nach Mödling
Ab der 20. Schwangerschaftswoche beginnt sich das Gehör zu entwickeln und die Ungeborenen können bereits Töne wahrnehmen. Stiedls Workshops, die ab Herbst aufgrund der großen Nachfrage in Wien auch erstmals in Mödling stattfinden, bestehen aus drei Einheiten. Begonnen wird mit Atem- und Stimmübungen, dann steht das gemeinsame Singen im Mittelpunkt.
Erlernt werden ruhige Wiegen- und Kinderlieder. Schließlich genießen die Mütter und ihre ungeborenen Babys bei wohltuenden Klängen aus Stimmen und Klangschalen Ruhe und Entspannung. Zum Abschluss hat Stiedl einen ganz besonderen Programmpunkt: „Da komponiert jede Mutter ein ganz persönliches Lied für ihr Baby.“
Mehr Infos unter: www.singeninderschwangerschaft.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.