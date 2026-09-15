20.000 € Förderung für junge Talente aus Osttirol

Bis zum 20. Lebensjahr, dann folgt Vorstellung

Bewerben dürfen sich alle jungen Osttiroler bis zum 20. Lebensjahr, die in ihren Bereichen besondere Leistungen erbracht haben. Die Anmeldung ist noch bis zum 26. Oktober möglich. Eine Jury aus Expertinnen und Experten entscheidet über die Vergabe der Förderung. Den krönenden Abschluss gibt es bei einer Gala samt Preisverleihung am 20. November. Alle Informationen sowie die Bewerbung gibt es online unter www.talent-scouts.at