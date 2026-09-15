20.000 € Förderung für junge Talente aus Osttirol

Die Privatstiftung der Lienzer Sparkasse setzt mit einer Förderinitiative auf junge Osttiroler. Auch in diesem Jahr werden 20.000 Euro im Rahmen des „Talent Scouts“ ausgeschüttet.
Egal, ob Handwerk, Sport, Musik, Kunst, Kultur, Sprache oder weitere Disziplinen – beim Talent Scouts wird Talent gefördert. Auch in diesem Jahr startet die Privatstiftung der Lienzer Sparkasse die Initiative. Das Ziel ist es, engagierte Jugendliche auf ihrem Weg zu unterstützen und neue Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Im Mittelpunkt stehen nicht nur bisherige Erfolge, sondern Engagement, Leidenschaft und das Potenzial. Insgesamt steht eine Gesamtfördersumme von 20.000 Euro zur Verfügung. Das Motto lautet: „Dein Talent. Unsere Förderung.“ „Damit sollen junge Talente dabei unterstützt werden, ihre Fähigkeiten weiter auszubauen und ihre persönlichen Ziele zu verwirklichen“, heißt es dazu.
Die Initiative ist Teil des regionalen Förderauftrags der Stiftung. Damit möchte man außergewöhnliche Talente sichtbar machen und gezielt fördern, um einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung junger Menschen in Osttirol leisten.
Bis zum 20. Lebensjahr, dann folgt Vorstellung
Bewerben dürfen sich alle jungen Osttiroler bis zum 20. Lebensjahr, die in ihren Bereichen besondere Leistungen erbracht haben. Die Anmeldung ist noch bis zum 26. Oktober möglich. Eine Jury aus Expertinnen und Experten entscheidet über die Vergabe der Förderung. Den krönenden Abschluss gibt es bei einer Gala samt Preisverleihung am 20. November. Alle Informationen sowie die Bewerbung gibt es online unter www.talent-scouts.at
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