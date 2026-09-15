Kinder am E-Scooter: So stark zeigen Unfallzahlen

Ein 15-Jähriger hat am Sonntag in Feldkirchen bei Graz seinen neunjährigen Bruder am aufgemotzten E-Scooter mitgenommen. Sowohl die Mitnahme, das Tuning als auch das Fahren ohne Helm unter 16 Jahren ist verboten. Bei einem Sturz wurde der Jugendliche leicht, der Bub schwer am Kopf verletzt. Er landete auf der Kinder- und Jugendchirurgie am Uniklinikum Graz. Sonntagabend verunfallte dann ein Zwölfjähriger am E-Scooter in Seiersberg bei Graz. Auch er war ohne Helm unterwegs und musste mit einer schweren Oberschenkelverletzung ins Spital gebracht werden.