Kinder am E-Scooter: So stark zeigen Unfallzahlen

Zwei folgenschwere Ereignisse am Wochenende in der Steiermark, ein Neunjähriger liegt im Spital. Seit 2017 steigt die Anzahl der E-Scooter-Unfälle bei Kindern enorm an: Ein Kinderchirurg warnt.
Ein 15-Jähriger hat am Sonntag in Feldkirchen bei Graz seinen neunjährigen Bruder am aufgemotzten E-Scooter mitgenommen. Sowohl die Mitnahme, das Tuning als auch das Fahren ohne Helm unter 16 Jahren ist verboten. Bei einem Sturz wurde der Jugendliche leicht, der Bub schwer am Kopf verletzt. Er landete auf der Kinder- und Jugendchirurgie am Uniklinikum Graz. Sonntagabend verunfallte dann ein Zwölfjähriger am E-Scooter in Seiersberg bei Graz. Auch er war ohne Helm unterwegs und musste mit einer schweren Oberschenkelverletzung ins Spital gebracht werden.
Großteil fährt ohne Helm: „Bitte Kopf schützen!“
Die Wahrnehmung der steigenden Unfälle von Kindern mit Elektro-Scootern ist nicht subjektiv. „2017 hatten wir noch unter 10 Fälle pro Jahr, letztes Jahr waren es 170“, erklärt Holger Till, Chef der Grazer Kinder- und Jugendchirurgie. Laut Studie trug über ein Drittel der zwischen 2017 und 2025 verunfallten Kinder keinen Helm, meist kam es ohne Fremdbeteiligung zu einem Sturz. „Da will ich noch gar nicht vom Aufmotzen der Geräte reden“, meint Till.
Häufig kommt es zu Kopfverletzungen. „Über zehn Prozent sind Schädel-Hirn-Traumata, 25 Prozent Frakturen. Der Kopf-Hals-Bereich und die oberen Extremitäten sind am meisten betroffen“, sagt der Mediziner. Er warnt: „Bitte immer einen Helm tragen und den Kopf schützen!“
Gerade jetzt zu Schulanfang passieren viele Unfälle. Die Kinder würden in der Morgendämmerung fahren, meint der Experte, sind noch müde und unachtsam oder fahren zu schnell, weil sie spät dran sind. „Ein E-Scooter ist ein schnelleres Fahrrad“, sagt Holger Till. Auch die steirische Polizei kann ein Lied davon singen, wie viele Personen die Gefahr unterschätzen.
Polizei setzt auf Kontrolle und Aufklärungsarbeit
„Das vorschriftswidrige Fahren zu zweit auf einem E-Scooter gehört zu den Spitzenreitern bei den Delikten im E-Scooter-Bereich“, sagt Pressesprecher Sabri Yorgun. Auch Fahrer ohne Helm werden regelmäßig aus dem Verkehr gezogen. „Wie bei vielen neuen Bestimmungen braucht es erfahrungsgemäß eine gewisse Zeit, bis sich ein verändertes Bewusstsein in der Bevölkerung vollends durchsetzt“, so Yorgun. Die Polizei setzt auf Kontrolle und Aufklärung. Seit 1. Mai gelten strengere Regeln für E-Scooter in Österreich.
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