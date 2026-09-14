Asterix-Titelbild für Millionensumme versteigert

Schätzpreis lag deutlich niedriger

Als Schöpfer von Asterix und Obelix wurde Uderzo gemeinsam mit dem Comic-Autor René Goscinny bekannt. Zu dem beim Auktionshaus BD Enchéres versteigerten Blatt gehört auch eine persönliche Widmung der beiden an ihren Verleger Georges Dargaud. Darin schreiben sie, dieser sei zuallererst ihr Freund, bevor er ihr Verleger sei. Der Schätzpreis für das Werk von Uderzo hatte bei 150.000 bis 200.000 Euro gelegen. Wer das Titelbild nun für die Rekordsumme von 1,474 Millionen Euro ersteigerte, ist nicht bekannt.