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Asterix-Titelbild für Millionensumme versteigert

Kunst
14.09.2026 09:19
Das von Albert Uderzo gezeichnete und gemalte Original-Titelbild
Das von Albert Uderzo gezeichnete und gemalte Original-Titelbild(Bild: Krone-Collage/BD Enchères)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Original-Titelbild des Comics „Asterix bei den Briten“ ist bei einer Auktion in Belgien für 1,2 Millionen Euro versteigert worden. Einschließlich Gebühren zahlte der Käufer sogar 1,474 Mio. Euro. Damit ist ein Weltrekord für ein Werk des Comic-Zeichners Albert Uderzo erzielt worden.

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Zu sehen sind auf dem Cover Asterix, Obelix und Teefax auf der Flucht mit einem Fass, verfolgt von Rugbyspielern. Uderzo malte das 34 mal 47 Zentimeter große Werk in Gouache-Technik auf Karton. Er nutzte damit eine deckende Wasserfarbe, die Aquarellfarbe ähnelt, aber mehr Pigmente enthält und dadurch kräftiger und undurchsichtiger wirkt.

Schätzpreis lag deutlich niedriger
Als Schöpfer von Asterix und Obelix wurde Uderzo gemeinsam mit dem Comic-Autor René Goscinny bekannt. Zu dem beim Auktionshaus BD Enchéres versteigerten Blatt gehört auch eine persönliche Widmung der beiden an ihren Verleger Georges Dargaud. Darin schreiben sie, dieser sei zuallererst ihr Freund, bevor er ihr Verleger sei. Der Schätzpreis für das Werk von Uderzo hatte bei 150.000 bis 200.000 Euro gelegen. Wer das Titelbild nun für die Rekordsumme von 1,474 Millionen Euro ersteigerte, ist nicht bekannt.

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Ein Höhepunkt der Serie
„Asterix bei den Briten“ war der achte Band der Reihe und erschien im August 1966. Die von Goscinny geschriebene und von Uderzo gezeichnete Geschichte gilt laut dem Auktionshaus bei vielen Fans und Fachleuten als einer der Höhepunkte der Serie. Sie spielt mit zahlreichen britischen Klischees – vom Tee über Rugby und den sprichwörtlichen britischen Gleichmut bis zu kulinarischen Eigenheiten – und erzählt, wie Asterix und Obelix den Briten gegen die Römer helfen.

Laut der belgischen Nachrichtenagentur Belga hatte im Herbst 2017 bereits ein anderes Original-Cover eines Asterix-Albums, „Tour de France“, bei einer Auktion in Paris den damaligen Rekordpreis von 1,4 Millionen Euro erzielt. Auch diese in Gouache und farbiger Tusche ausgeführte Cover-Illustration trug handschriftliche Widmungen des französischen Duos Goscinny und Uderzo. Das Cover eines weiteren Albums, „Asterix und der Arvernerschild“, war demnach für 1,197 Millionen Euro verkauft worden.

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