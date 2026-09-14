Gewerbe und Handwerk in NÖ setzt auf Mitarbeiter

Lohnnebenkosten senken

Wer kein Geld in die Hand nimmt, dem sei die Lage noch zu unsicher. Entsprechend wichtig sind für Flicker Maßnahmen, zur Stärkung der Finanzkraft der Unternehmen und damit verbunden des Vertrauens in den Wirtschaftsstandort. „Die Senkung der Lohnnebenkosten und eine Entrümpelung bei den bürokratischen Anforderungen für unsere Betriebe gehören da an vorderster Stelle dazu. An beiden führt kein Weg vorbei.“