Eine Million Euro zum Mitarbeiter-Schutz

Gemeinsam mit einer externen Beraterin wurden Problemstellen analysiert und Lösungen erarbeitet – beim Brandschutz, bei Fluchtwegen oder beim Aufstellen von Maschinen. „Unser Angebot ist niederschwellig. Wir fördern Beratungen bis zu 20 Stunden. Dafür stellen wir mehr als eine Million Euro zur Verfügung“, erklärt NÖ-Kammerpräsident Wolfgang Ecker.