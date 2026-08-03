Eine Million Euro zum Mitarbeiter-Schutz

Sichere Arbeitsplätze schaffen, gesetzliche Anforderungen erfüllen und gleichzeitig wirtschaftlich handeln – vor diesen Herausforderungen stehen viele Unternehmen. Die Wirtschaftskammer gibt dazu Beratungen.
Beim Arbeitnehmerschutz bemüht sich Vanessa Wechdorn sehr. Die Geschäftsführerin von Kranawetter & Heiß nutzte für ihren Metallbau- und Schlosserei-Betrieb in St. Pölten die geförderte Beratung der Wirtschaftskammer Niederösterreich.
Gemeinsam mit einer externen Beraterin wurden Problemstellen analysiert und Lösungen erarbeitet – beim Brandschutz, bei Fluchtwegen oder beim Aufstellen von Maschinen. „Unser Angebot ist niederschwellig. Wir fördern Beratungen bis zu 20 Stunden. Dafür stellen wir mehr als eine Million Euro zur Verfügung“, erklärt NÖ-Kammerpräsident Wolfgang Ecker.
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