Betrunkene fuhr mit Auto auf Radweg und stürzte ab

Kurioser Unfall in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Oberland: Eine 22-jährige Einheimische fuhr mit ihrem Pkw auf einem Radweg (!), verlor dabei die Kontrolle und stürzte sich überschlagend in eine Bahnunterführung. Die betrunkene Frau erlitt Verletzungen, eine Passantin schlug Alarm.
Ereignet hat sich der kuriose und folgenschwere Unfall gegen 1.30 Uhr im Gemeindegebiet von Rietz im Tiroler Bezirk Imst. Die 22-jährige Einheimische sei mit einem Auto auf einem Radweg unterwegs gewesen, als sie plötzlich die Kontrolle über den Wagen verlor.
In Bahnunterführung gelandet
Das Fahrzeug geriet laut Polizei über den Wegrand hinaus, es überschlug sich und stürzte in eine Bahnunterführung. Eine Passantin bemerkte den Unfall und setzte einen Notruf ab, heißt es vonseiten der Polizei.
Mit Rettung in die Klinik
Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Die alarmierten Rettungskräfte brachten sie mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung in die Klinik Innsbruck.
Alkotest verlief positiv
Am Pkw entstand schwerer Sachschaden. „Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief positiv“, so die Ermittler weiter. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand weiterer Erhebungen.
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