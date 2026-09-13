Mann mit Hund von Auto erfasst – schwer verletzt

Ein fataler Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend im Innsbrucker Stadtteil Pradl ereignet. Ein 57-jähriger Fußgänger, der mit seinem Hund Gassi ging, wurde von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr in der Innsbrucker Langstraße. Laut Angaben der Polizei überquerte der 57-jährige Einheimische gemeinsam mit seinem Hund die Fahrbahn, als es zum Zusammenstoß mit dem von einem 37-jährigen Österreicher gelenkten Pkw kam.
Schwerverletzter mit Rettung in die Klinik
Der Fußgänger erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.
Am beteiligten Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Vierbeiner blieb offenbar unverletzt.
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