Which “ghost” strikes more fear?

Just a few days after the Greek gods struck at AEK Athens, double-title winners LASK head to league runner-up Sturm Graz on Sunday, where the Linz side is not only aiming for three points but also looking to set a new record of their own. Not only have they secured five wins in as many games this season, but they’ve also gone 13 league games without a loss (11 wins, two draws) spanning multiple seasons. This feat has been accomplished twice before: from March to May 1980 and from October 2018 to March 2019.