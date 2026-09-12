Sturm vs. LASK:
Which “ghost” strikes more fear?
Following their 0-1 loss to AEK Athens, double champions LASK travel to face runner-up Sturm Graz on Sunday. Both teams are focusing on returning players who are expected to make a splash in this league showdown. Sturm’s playmaker, in particular, has fond memories of recent matchups against the Linz side.
Just a few days after the Greek gods struck at AEK Athens, double-title winners LASK head to league runner-up Sturm Graz on Sunday, where the Linz side is not only aiming for three points but also looking to set a new record of their own. Not only have they secured five wins in as many games this season, but they’ve also gone 13 league games without a loss (11 wins, two draws) spanning multiple seasons. This feat has been accomplished twice before: from March to May 1980 and from October 2018 to March 2019.
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