„Sch***!“ Lando Norris flucht nach Pole-Sensation

Pole in Madrid – damit hatte Lando Norris selbst nicht gerechnet. Der amtierende Weltmeister konnte sein Glück nach einer unglaublichen letzten Runde kaum fassen. Seine Fassungslosigkeit brachte der Engländer dann sogar im Live-Interview zum Ausdruck – inklusive eines kleinen TV-Ausrutschers.
„Das war eine dieser Runden, nach denen man auf die Zeit schaut und denkt: ,Scheiße, ich war ziemlich gut‘“, fluchte Norris live im TV. Interviewpartner und ehemaliger Formel-1-Pilot David Coulthard musste sich gleich entschuldigen – Schimpfwörter seien im Fernsehen nämlich verboten. Doch Lando Norris strahlte trotzdem weiter. „Das war wohl eine der besten Runden meiner bisherigen Karriere“, so der amtierende Weltmeister.
„Ein kleiner Schock“
Mit diesem Ergebnis hatte wohl nicht einmal Norris gerechnet. „Das ist ein kleiner Schock und ich bin etwas überrascht, hier zu stehen“, freute sich der Engländer. „Ich dachte noch, dass ich in der Wand landen würde und meinen Jungs viel Arbeit bescheren würde“, erklärte Norris das volle Risiko, das er in der letzten Runde eingegangen war. Ein Plan, der aufging – beim Grand Prix am Sonntag darf der McLaren-Pilot vom ersten Platz starten.
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