„Sch***!“ Lando Norris flucht nach Pole-Sensation

„Ein kleiner Schock“

Mit diesem Ergebnis hatte wohl nicht einmal Norris gerechnet. „Das ist ein kleiner Schock und ich bin etwas überrascht, hier zu stehen“, freute sich der Engländer. „Ich dachte noch, dass ich in der Wand landen würde und meinen Jungs viel Arbeit bescheren würde“, erklärte Norris das volle Risiko, das er in der letzten Runde eingegangen war. Ein Plan, der aufging – beim Grand Prix am Sonntag darf der McLaren-Pilot vom ersten Platz starten.