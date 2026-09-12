Sold online
31-Year-Old Stole Tools from His Employer
A 31-year-old employee in Linz stole from his own employer. The thief made off with tools worth 5,000 euros and intended to sell them online via a marketplace. The police managed to track down the perpetrator and filed charges against him.
In mid-June, a serious theft occurred at a company in Linz, during which several tools were stolen. During the subsequent extensive investigation, three employees emerged as potential suspects. Thanks to excellent cooperation with an online sales platform, authorities were able to identify a 31-year-old man from Linz as the suspect.
According to the investigation, he had attempted to sell the stolen tool, valued at 5,000 euros. After the 31-year-old was presented with the evidence against him, he made a full confession. He will be charged by the Linz District Attorney’s Office.
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