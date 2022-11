Leftovers: Hymnen für eine verlorene Generation

Stabilität statt Experimente

Das Beste-Freunde-Quartett startete als Schülerband vor der Pandemie und veröffentlichte 2019 die EP „If I Had A Mood Ring It Would Be Black Fuck You Mom It’s Not A Phase“. Mit der Pandemie kamen Lockdowns und Home-Schooling und man verlor sich aus den Augen. Erst im Herbst 2021, als das Projekt schon gut eineinhalb Jahre begraben war, fand man sich wieder. „Wir funktionieren nur, wenn wir live spielen können und das war nicht mehr möglich“, erklärt Gitarrist Alex im „Krone“-Gespräch. Alex, Bassistin Anna und Drummer Leon saßen dann an einem schicksalshaften Tag im Augarten herum und beschlossen, es doch wieder anzugehen. Sänger Leonid stimmte schnell zu. Das hat manch wagemutige Experimente verhindert. Alex war schon dabei, eine neue Band zu gründen, Leon wollte seiner Rave-Punk-Phase freien Lauf lassen und ist nun froh, dass es doch nicht so weit kam. Monatelang nur im Zivildienst zu werken und sich daheim anzusaufen war irgendwann auch nicht mehr erfüllend.