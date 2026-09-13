Kleines Jubiläum für große Waldviertel-Tischkultur

Feinste Waldviertler Tischkultur wurde zum Saisonfinale bei Toni Mörwald auf Schloss Grafenegg geboten. Warum die Veranstaltungsreihe mehr als nur ein besonderes Schmanker für den Gaumen ist.
Unter dem rustikalen Motto „brutal lokal und fest verwurzelt“ ging die Saison der Waldviertler Tischkultur mit den Spitzenköchen Toni Mörwald und Philip Hagenauer auf Schloss Grafenegg. Damit geht die Serie auch im zweiten Jahr erfolgreich zu Ende.
Die Serie wird als Aushängeschild für die Region verstanden, die vom Waldviertel Tourismus ins Leben gerufen wurde. Sie verbindet die Kulinarik heimischer Kochstars mit regionalen Lebensmitteln und besondere Orten, an denen die festlichen Tafeln dann stattfinden. Während der vielen Gänge wird der Fokus dabei auch auf traditionelles Handwerk oder Kunst und Kultur gelegt.
Waldviertel von seiner besten Seite
Mit im Boot sind dabei auch Produzenten der Region und ihre Zutaten. Auf Schloss Grafenegg war die Familie Böhm mit dabei, die bei ihren Bio-Erdäpfeln auf Klasse statt Masse setzt. Sie betreibt ihren Biobauernhof in Sallingstadt, Gemeinde Schweiggers im Bezirk Zwettl. Die passende Getränke-Begleitung stellte dabei auch Magdalena Haas-Allram mit ihrem Familienweingut in Straß im Straßertale, Bezirk Krems, zur Verkostung. Und als jahrzehntelanger europaweiter Botschafter für das Waldviertel und Produzent „steuerte“ Waldland-Geschäftsführer Gottfried Pichler Fisch und Geflügel bei.
„Mit der Waldviertler Tischkultur haben wir in diesem Jahr gezeigt, wie vielfältig die kulinarische Identität des Waldviertels ist. Jede Veranstaltung hatte durch den besonderen Ort, die Köche, regionale Produzenten sowie Kunst und Handwerk ihren ganz eigenen Charakter“, freute sich auch Waldviertel-Tourismuschef Tom Bauer.
„Nachsaison“ nach großem Erfolg
Durch die Abende in zwei Jahren hätte sich gleichzeitig auch ein gemeinsamer Gedanke gezogen: „Die Schätze unserer Region hochwertig, authentisch und überraschend in Szene zu setzen. Umso mehr freut es mich, dass wir die Waldviertler Tischkultur 2027 fortsetzen und wieder neue kulinarische Erlebnisse an besonderen Orten schaffen werden“, zeigte sich Bauer stolz.
Mit heurigem „Saisonschluss“ wird 2026 aber nicht Schluss sein. Nachdem alle vier Veranstaltungen ausverkauft waren, wird es jetzt noch zwei weitere Termine in der „Nachsaison 2026“ geben. Mehr Infos auf der Plattform des Waldviertel-Tourismus
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