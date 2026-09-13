Kleines Jubiläum für große Waldviertel-Tischkultur

„Nachsaison“ nach großem Erfolg

Durch die Abende in zwei Jahren hätte sich gleichzeitig auch ein gemeinsamer Gedanke gezogen: „Die Schätze unserer Region hochwertig, authentisch und überraschend in Szene zu setzen. Umso mehr freut es mich, dass wir die Waldviertler Tischkultur 2027 fortsetzen und wieder neue kulinarische Erlebnisse an besonderen Orten schaffen werden“, zeigte sich Bauer stolz.

Mit heurigem „Saisonschluss“ wird 2026 aber nicht Schluss sein. Nachdem alle vier Veranstaltungen ausverkauft waren, wird es jetzt noch zwei weitere Termine in der „Nachsaison 2026“ geben. Mehr Infos auf der Plattform des Waldviertel-Tourismus