Klagenfurter Neos-Kandidaten: „Ganz viel Hoffnung“

Die Neos starten als zweite Partei in den Kampf um Klagenfurt. Spitzenkandidat Janos Juvan erhielt 98,4 Prozent der Stimmen und kündigt große Veränderungen an.
„Die Schönheit unseres Landes ist auch eine Verantwortung, das Beste daraus zu machen“, betont Janos Juvan, Chef der Kärntner Neos, bei der Landesversammlung. „Aber die Kärntner Politik wird dieser Verantwortung leider nicht gerecht.“
Dann richtet er seinen Blick auf die Landeshauptstadt, in der er als Spitzenkandidat der Neos wieder antreten will: „Klagenfurt siecht seit Jahren einfach so dahin. Aber wo ist die politische Konsequenz?“ Die Probleme sind allseits bekannt und zahlreich. „Unsere Finanzen, Straßen und Schulen liegen danieder“, zählt er auf und spekuliert: „Dass wir jetzt doch ein Budget haben, liegt daran, dass es für die Parteienförderung und damit die Finanzierung des kommenden Wahlkampfs nötig ist.“
Wir werden antreten, ein großartiges Ergebnis einfahren und die Sachen ändern. Das ist unser Versprechen für Klagenfurt.
Janos Juvan, Spitzenkandidat der Neos in Klagenfurt bei der Gemeinderatswahl
Und in diesen geht er selbstbewusst – verspricht ein „großartiges Ergebnis“, gibt als Ziel einen Sitz in der Stadtregierung an. Damit das sicher klappt, müssten die Neos ihr Ergebnis von 2021 (6,15 Prozent der Stimmen) wohl fast verdoppeln – da wird circa die Hürde für eine Proporzbeteiligung liegen.
„Gemeinsam holen wir Klagenfurt zurück“, schließt Juvan – begeisterter Applaus der Neos-Mitglieder. Dann geht’s zur Wahl: Juvan tritt ohne Gegenkandidaten an und erhält 98,4 Prozent der Stimmen. Dann wird über die Reihung der weiteren zehn Neos-Kandidaten abgestimmt – auf den Plätzen zwei und drei folgen Iris Glanzer und Robert Zechner.
So steht das Team, mit dem die Neos in die Wahl ziehen werden. „Ich freu mich darauf, mit euch durch Klagenfurt zu rennen“, betont Juvan. „Und ich freu mich auf alle aufmunternden, aber auch kritischen Gespräche mit Wählern.“ Unterstützung verspricht Neos-Bundesgeschäftsführerin Claudia Jäger: „Wenn wer Hilfe braucht, werden wir ausrücken!“
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