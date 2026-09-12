Klagenfurter Neos-Kandidaten: „Ganz viel Hoffnung“

Dann richtet er seinen Blick auf die Landeshauptstadt, in der er als Spitzenkandidat der Neos wieder antreten will: „Klagenfurt siecht seit Jahren einfach so dahin. Aber wo ist die politische Konsequenz?“ Die Probleme sind allseits bekannt und zahlreich. „Unsere Finanzen, Straßen und Schulen liegen danieder“, zählt er auf und spekuliert: „Dass wir jetzt doch ein Budget haben, liegt daran, dass es für die Parteienförderung und damit die Finanzierung des kommenden Wahlkampfs nötig ist.“