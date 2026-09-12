Vermählung von Klangsprache und Wortmelodie

Wohlklingendes Detail: Das Duo Sonoma und mit ihnen Sara (Gitarre) und Mira (Geige) Gregorič ist aktuell mit dabei, was die hohe Qualität der Schwestern mit dem im Wortsinn klingenden Familiennamen unterstreicht, die seit ihrer Kindheit zusammenspielen und in in den letzten zwei Jahrzehnten zu ganz eigenem Ausdruck gefunden haben.