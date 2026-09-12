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Sonntagsmahlern

Vermählung von Klangsprache und Wortmelodie

Kärnten
12.09.2026 16:00
Sara und Mira Gregorič sind am 13. September (11 Uhr) beim Sonntagsmahlern in Maiernigg zu Gast.
Sara und Mira Gregorič sind am 13. September (11 Uhr) beim Sonntagsmahlern in Maiernigg zu Gast.(Bild: Stefan Reichmann)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Seit die Klagenfurter Kulturabteilung das Gustav-Mahler-Komponierhäuschen in Maiernigg betreibt und mit hochkarätigen Programmen der Kultur öffnet, ist Sonntagsmahlern ein Publikumshit, nun mit dem Duo Sonoma, umspielt von CS-Texten aus Morgenkonzerten, die Schauspielerin Katarina Hartmann liest.

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Haben Sie schon einmal von NASOM gehört? Dahinter verbirgt sich „The New Austrian Sound of Music“ als Förderprogramm des Bundesministeriums, um vielversprechende junge Künstler aus unterschiedlichen Genres sichtbar zu machen, nachhaltig zu fördern und international zu präsentieren.

Wohlklingendes Detail: Das Duo Sonoma und mit ihnen Sara (Gitarre) und Mira (Geige) Gregorič ist aktuell mit dabei, was die hohe Qualität der Schwestern mit dem im Wortsinn klingenden Familiennamen unterstreicht, die seit ihrer Kindheit zusammenspielen und in in den letzten zwei Jahrzehnten zu ganz eigenem Ausdruck gefunden haben.

Mit Notenschlüssel Klangwelten öffnen
Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm! Denn wer einen Ausnahmegitarristen wie Janez Gregorič zum Vater, Förderer und (gelegentlichen) Spielpartner hat und musikalisch ausgesprochen vielseitig aufwächst, wird mit dem Notenschlüssel viele Türen zu unterschiedlichen Klangwelten öffnen und stets neugierig auf Neues sein.

Publikumshit Sonntagsmahlern beim Komponierhäuschen.
Publikumshit Sonntagsmahlern beim Komponierhäuschen.(Bild: Sonntagsmahlern)
Literarisch mit CS-Texten umspielt wird Duo Sonoma von Katarina Hartmann.
Literarisch mit CS-Texten umspielt wird Duo Sonoma von Katarina Hartmann.(Bild: Daniel Hill)

2018 sorgten Duo Sonoma-Eigenkompositionen bei einem breiteren Publikum für offene Ohren. Und seit dem ersten, auch in der österreichischen Musikszene viel beachteten Debütalbum „I“ (2021), sind die sympathischen Botschafterinnen der kärntnerslowenischen Musik- und Kulturszene vielerorts in vielen Gehörgängen.

Ein „Crossover“ vieler Genres
Spontanes, Erfühltes, intensive Auseinandersetzung mit diversen Spieltechniken und die Freude am Improvisieren: Das alles verdichten Sonoma zum „Crossover vieler Genres, zusammengefügt zu stilistisch entgrenzten, expressiv-fantasievollen Klangwelten, die Klassik, Jazz, Volksmusik und mehr umfassen.“

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Wie sich das anhört, kann man am 13. September (11 Uhr) beim „Sonntagsmahlern“ erleben, das (diesmal in Kooperation mit dem Carinthischen Sommer) der Sonoma-Klangsprache die Wortmelodie von Ljuba Arnautovic und Nava Ebrahimi beistellt, gelesen von Katarina Hartmann. Eintritt frei! Bei Regen in der Mahler-Musikschule in Klagenfurt.

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