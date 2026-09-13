Der herrlichste aller Steirer ist auferstanden

Die heuer zum ersten Mal stattfindenden Theatertage Stainz legten mit einer Hödlmoser-Collage und einem Abgesang auf den Engelweingarten einen fulminanten Start hin. Noch bis zum Dienstag läuft das brandneue Theaterland-Festival.
Mit dem herrlichsten Steirer unter den herrlichen Steirern, dem legendären Hödlmoser, starteten die Theatertage Stainz gleich zu ihrem Auftakt eindrucksvoll durch. In einer skurrilen Collage von Andreas Unterweger, Jimi Lend und Fiston Mwanza Mujila kommt das Originalmanuskript ebenso zu Ehren wie die heutige Sicht darauf.
Spaltpilz wurde Identifikationsfigur
Und es zeigt sich bei der spartenübergreifenden Arbeit an der „Auferstehung Hödlmosers“, dass der einstige Spaltpilz mittlerweile zu einer Identifikationsfigur für alle geworden ist. Auch wenn seine Schattenseiten kaum zu übersehen sind. Augenzwinkernd und doch mit hehrem Ernst wird ein Setting geschaffen, in dem die Demokratische Republik Kongo, Mujilas Heimat, der maroden steirischen Kulturförderung unter die Arme greifen muss.
Dass jede Aufführung ein bisserl anders ausfällt, ist den wechselnden Experten geschuldet; und zum Start der Theatertage gab sich sogar Reinhard P. Gruber, der Schöpfer dieser Legende, die Ehre.
Später besangen dann die bum bum pieces den Engelweingarten. In gewohnter Manier wurde einem besonderen Gebäude, das dem Untergang geweiht ist, ein melancholisch-unterhaltsamer Abgesang gewidmet.
Erfreulich groß war das Interesse des Publikums am neuen Theaterfestival in Stainz. Eine gute Voraussetzung für dessen Weiterbestand.
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