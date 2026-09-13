Der herrlichste aller Steirer ist auferstanden

Spaltpilz wurde Identifikationsfigur

Und es zeigt sich bei der spartenübergreifenden Arbeit an der „Auferstehung Hödlmosers“, dass der einstige Spaltpilz mittlerweile zu einer Identifikationsfigur für alle geworden ist. Auch wenn seine Schattenseiten kaum zu übersehen sind. Augenzwinkernd und doch mit hehrem Ernst wird ein Setting geschaffen, in dem die Demokratische Republik Kongo, Mujilas Heimat, der maroden steirischen Kulturförderung unter die Arme greifen muss.