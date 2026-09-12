Die Brandstifter werden mit dem „Rüssel“ geehrt

Brandstifter in Privathaushalten

Die höchste Wertung und die letzte Rose erhielten letztlich die „Brandstifter“, die ihre Bühne in privaten Haushalten in der ganzen Stadt fanden. Moritz Ostanek, der Brandstifter, nahm den von Yuliia Makarenko gestalteten, glitzernden Preis entgegen. „Danke an alle, die hier von Jahrzehnt zu Jahrzehnt etwas aufgebaut haben, damit wir in diese Theaterszene hereinwachsen konnten. Für die konkrete und generelle Zusammenarbeit in der Stadt bin ich sehr dankbar.“ Christian Winkler schloss mit einem Aufruf an die Politik an, nicht weniger Förderungen auszubezahlen, nur weil Koproduktionen umgesetzt werden.