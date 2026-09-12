Die Brandstifter werden mit dem „Rüssel“ geehrt

Der Grazer „Rüssel“, der Theaterpreis der Freien Szene, geht in diesem Jahr an das Planetenparty Prinzip und Franz von Strolchen für deren „Heimsuchung“ nach Max Frisch.
Ein Fest der freien Szene, für die freie Szene: Am Freitagabend wurde im Grazer Kristallwerk die beste freie Theaterproduktion der abgelaufenen Saison gekürt. Im Finale des Grazer Rüssels, ausgelobt von Das andere Theater und der Stadt Graz, standen drei Produktionen: „183 Abgeordnete“ von Theater im Bahnhof und Schauspielhaus Graz, „A Room of One‘s Own“ von Theater Quadrat und der zweiten liga für Kunst und Kultur sowie „Biedermann und die Brandstifter“ von Planetenparty Prinzip und Theater am Lend.
Wer gewann, entschied unter anderem ein Voting von Experten und Kulturjournalisten – an diesem Abend aber Bachelorette Christina, die mit jeder Produktion auf ein romantisches oder actionreiches Date ging. Dabei immer im Hintergrund: der Sparzwang, der die Szene seit Jahren umtreibt.
Brandstifter in Privathaushalten
Die höchste Wertung und die letzte Rose erhielten letztlich die „Brandstifter“, die ihre Bühne in privaten Haushalten in der ganzen Stadt fanden. Moritz Ostanek, der Brandstifter, nahm den von Yuliia Makarenko gestalteten, glitzernden Preis entgegen. „Danke an alle, die hier von Jahrzehnt zu Jahrzehnt etwas aufgebaut haben, damit wir in diese Theaterszene hereinwachsen konnten. Für die konkrete und generelle Zusammenarbeit in der Stadt bin ich sehr dankbar.“ Christian Winkler schloss mit einem Aufruf an die Politik an, nicht weniger Förderungen auszubezahlen, nur weil Koproduktionen umgesetzt werden.
Andrea Egger-Dörres schloss die Preisverleihung ab: „Ich hoffe, dass wir den Preis noch viele Jahre vergeben dürfen.“
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