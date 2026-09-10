Flucht vor Grenzkontrolle endet mit Crash auf A9

Sowohl der Lenker als auch sein Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Der 30-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ ins LKH Graz geflogen. Der Beifahrer wurde vom Roten Kreuz ins LKH Südweststeiermark nach Wagna gebracht.

Größere Menge Suchtgift entdeckt

Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Polizisten im Fahrzeug eine größere Menge Suchtgift sicher. Ob die Drogen mit der vorangegangenen Flucht vor der Grenzkontrolle in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.