Flucht vor Grenzkontrolle endet mit Crash auf A9

Turbulente Szenen spielten sich am Mittwoch am Grenzübergang von Spiefeld ab: Nachdem sich ein 30-Jähriger einer Kontrolle entzog, raste er auf der A9 in Richtung Graz davon. Kurz darauf prallte er mit seinem Pkw gegen eine Betonleitwand. Im Fahrzeug wurde eine größere Menge Suchtgift entdeckt.
Gegen 8.40 Uhr reiste der 30-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz am Mittwoch aus Slowenien kommend über den Grenzübergang Spielfeld nach Österreich ein. Bei der Grenzkontrolle durch Beamte der Fremden- und Grenzpolizei entzog sich der Mann der Kontrolle und fuhr in Richtung Graz davon. Polizisten nahmen daraufhin sofort die Verfolgung auf. Der Lenker setzte seine Flucht mit hoher Geschwindigkeit auf der Pyhrnautobahn (A9) fort.
Gegen Betonleitwand geprallt
Auf Höhe der Ausfahrt Spielfeld verlor der Lenker dann die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen eine Betonleitwand. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein weiterer Mann. Dieser versuchte nach dem Unfall noch zu Fuß zu flüchten, musste die Flucht aufgrund seiner schweren Verletzungen jedoch abbrechen.
Sowohl der Lenker als auch sein Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Der 30-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ ins LKH Graz geflogen. Der Beifahrer wurde vom Roten Kreuz ins LKH Südweststeiermark nach Wagna gebracht.
Größere Menge Suchtgift entdeckt
Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Polizisten im Fahrzeug eine größere Menge Suchtgift sicher. Ob die Drogen mit der vorangegangenen Flucht vor der Grenzkontrolle in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.