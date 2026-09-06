Alkolenkerin fuhr 82-Jährigen nieder und flüchtete

Samstagnachmittag wurde in Fernitz-Mellach ein 82-jähriger Mann von einem Auto angefahren. Statt anzuhalten und zu helfen, fuhr die Lenkerin aber einfach davon. Die Polizei forschte die 42-Jährige rasch aus. Wie sich herausstellen sollte, war sie schwer alkoholisiert.
Am späten Samstagnachmittag war ein 82-Jähriger in Fernitz-Mellach (Graz-Umgebung) gerade damit beschäftigt ein Straßenstück mit einem Besen zu reinigen, das durch Ackerarbeiten verschmutzt worden war. Plötzlich kam ein Auto und erfasste den Mann.
Doch die – vorerst unbekannte – Lenkerin ließ den schwer verletzten 82-Jährigen einfach liegen und fuhr weiter. Der Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.
Unfalllenkerin war sofort geständig
Ein Zeuge berichtete der Polizei von einem auffälligen und ihm bekannten Auto, das er kurz nach Unfall beobachtet hatte. Die Polizei fuhr zur nahegelegenen Adresse des Zulassungsbesitzers und traf dort auf eine 42-jährige Frau.
Mit dem Unfallgeschehen konfrontiert, zeigte sich die Frau sofort geständig. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Der 42-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und auf sie warten mehrere Anzeigen.
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