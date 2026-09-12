Driver had a blood alcohol level of nearly three per mille at 8 p.m.

There had been a previous alcohol-related accident

Two hours earlier, at 6:00 p.m., a 38-year-old Hungarian man was driving his partner’s car in St. Thomas am Blasenstein on the L1434, coming from Münzbach and heading toward Pabneukirchen. In the village of Unter Sankt Thomas, he lost control of his vehicle and crashed into a tree. Both the driver and his passenger (a 39-year-old Hungarian man from Vienna) stated that they were not injured. A breathalyzer test revealed the driver had a blood alcohol level of 1.22 per mille, resulting in the revocation of his driver’s license.