Taken Off the Road
Driver had a blood alcohol level of nearly three per mille at 8 p.m.
“Drunk as a skunk” is an understatement: A 57-year-old German man was driving around the Upper Mühlviertel with a blood alcohol level of nearly three per mille. He was pulled over. Two hours earlier in the Lower Mühlviertel, another drunk driver—a 38-year-old Hungarian man—had crashed into a tree.
On Friday evening, another motorist filed a report due to the erratic driving of a 57-year-old German man from the Kirchdorf district. The man was traveling on Landshaager Straße toward St. Martin im Mühlkreis and was stopped in Unterhart. The breathalyzer test showed a blood alcohol level of 2.96 per mille, so his driver’s license was revoked.
There had been a previous alcohol-related accident
Two hours earlier, at 6:00 p.m., a 38-year-old Hungarian man was driving his partner’s car in St. Thomas am Blasenstein on the L1434, coming from Münzbach and heading toward Pabneukirchen. In the village of Unter Sankt Thomas, he lost control of his vehicle and crashed into a tree. Both the driver and his passenger (a 39-year-old Hungarian man from Vienna) stated that they were not injured. A breathalyzer test revealed the driver had a blood alcohol level of 1.22 per mille, resulting in the revocation of his driver’s license.
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