Gerangel um Naturjuwel: Grünes Licht für Verbund

Mit Bescheid des Landeshauptmanns vom 6. November entschied das Land Steiermark in der brisanten Angelegenheit zugunsten der Verbund Hydro Power GmbH. Das Projekt Kraftwerk Talbach „diene dem öffentlichen Interesse besser“ als jenes der Kapsch Holding GmbH, heißt es seitens der zuständigen Abteilung 13. „Damit ist der Weg für den Verbund vorerst frei – sofern innerhalb der laufenden vierwöchigen Rechtsmittelfrist keine Beschwerde eingebracht wird“, sagt Christoph Romirer, Leiter des Referats Wasser-, Abfall- und Umweltrecht, zur „Krone“.

„Wäre für uns eine Tragödie“

In der betroffenen Standortgemeinde Schladming reagiert man auf den Bescheid besorgt. Bürgermeister Hermann Trinker (Liste Schladming) reagiert mit deutlichen Worten: „Für uns wäre es eine Tragödie, würde das Kraftwerk kommen. Ich habe große Hoffnung, dass die Behörden das laufende Verfahren zur Unterschutzstellung der Talbachklamm endlich zu einem Ende bringen.“