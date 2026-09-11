First Practice Session
Mercedes Shines on New Track in Madrid
Von krone Sport
Mercedes shines on the new track in Madrid! George Russell won the first showdown, ahead of teammate Kimi Antonelli. The two Ferrari drivers, Charles Leclerc and Lewis Hamilton, finished behind them. Max Verstappen placed fifth in the first practice session.
Here’s the live ticker to catch up on:
Here are the detailed results:
Here are the standings in the Drivers’ Championship:
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