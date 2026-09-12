„Vertrauen ist die Grundlage jeder Gesellschaft“

„Worauf kann ich vertrauen?“ – unter diesem Motto stehen die dritten Dachstein Dialoge von 18. bis 24. September in Ramsau und Filzmoos. Intendant Philipp Blom hat dazu illustre Gäste eingeladen.
Als internationales Festival für Toleranz locken die Dachstein Dialoge heuer bereits zum dritten Mal klingende Namen nach Filzmoos und in die Ramsau. Von 18. bis 24. September wird über das Thema „Worauf kann ich vertrauen?“ diskutiert.
Spannender Mix aus Vorträgen, Konzerten, Lesungen
Intendant Philipp Blom und Obfrau Regina Stocker bieten auch in diesem Jahr eine spannende Mischung aus Vorträgen, Diskussionen, Lesungen, Konzerten und Filmscreenings – in höchst prominenter Besetzung. Das zeigt sich schon beim Auftakt, wo Philosophin und Autorin Lisz Hirn, deren aktuelles Buch „Gehorchen“ für Furore sorgt, ein Plädoyer für die Urteilsfähigkeit in unsicheren Zeiten halten wird. Musikalisches Wohlbefinden garantiert das Simply Quartet (18. 9., Ramsau).
Vertrauen in Zeiten von Polarisierung und Desinformation spielt auch bei Florian Scheuba zum Finale (24. 9., Filzmoos) eine zentrale Rolle. Der Humor kommt dabei sicher nicht zu kurz.
Vom Klima zur Grabrede
Dazwischen sind Klimawissenschaftler Reinhard Steurer und der Gewässerökologe Klement Tockner zu Gast, spricht Diplomat Wolfgang Petritsch über die Zukunft Europas, erläutert Tobias Glück „Die Psychologie des Vertrauens“ oder erzählen der Arzt und Philosoph Giovanni Maio und der Autor und Grabredner Hannes Benedetto Pircher über das Reden in Extremsituationen.
Um vertrauen zu können, muss man auch anderen Menschen begegnen und mit ihnen umgehen.
Autor, Historiker und Intendant Philipp Blom
Weitere prominente Gäste: die Aktivistin für Steuergerechtigkeit, Marlene Engelhorn, Schriftsteller Christoph Ransmayr, Migrationsforscher Gerald Knaus, die Schauspieler Wolfram Berger und Maria Hofstätter, die Musiker Eckart Runge, Jacques Ammon, Christophe Coin, Peter Rosmanith und viele andere mehr. Ebenfalls mit von der Partie sind wieder Trachtenkapellen und Chöre aus der Region.
„Vertrauen ist zentral. Es darf nicht leichtfertig verschenkt werden, es darf nicht gebrochen werden, denn ohne Vertrauen gibt es keine Gemeinschaft, keine Gesellschaft“, unterstreicht Intendant, Autor, Historiker und Übersetzer Philipp Blom noch einmal das Motto der diesjährigen Dachstein Dialoge.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.