„Vertrauen ist die Grundlage jeder Gesellschaft“

Spannender Mix aus Vorträgen, Konzerten, Lesungen

Intendant Philipp Blom und Obfrau Regina Stocker bieten auch in diesem Jahr eine spannende Mischung aus Vorträgen, Diskussionen, Lesungen, Konzerten und Filmscreenings – in höchst prominenter Besetzung. Das zeigt sich schon beim Auftakt, wo Philosophin und Autorin Lisz Hirn, deren aktuelles Buch „Gehorchen“ für Furore sorgt, ein Plädoyer für die Urteilsfähigkeit in unsicheren Zeiten halten wird. Musikalisches Wohlbefinden garantiert das Simply Quartet (18. 9., Ramsau).