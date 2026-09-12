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3. Dachstein Dialoge

„Vertrauen ist die Grundlage jeder Gesellschaft“

Steiermark
12.09.2026 09:00
Obfrau Regina Stocker und Intendant Philipp Blom laden zu den Dachstein Dialogen.
Obfrau Regina Stocker und Intendant Philipp Blom laden zu den Dachstein Dialogen.(Bild: Martin Huber)
Porträt von Michaela Reichart
Von Michaela Reichart

„Worauf kann ich vertrauen?“ – unter diesem Motto stehen die dritten Dachstein Dialoge von 18. bis 24. September in Ramsau und Filzmoos. Intendant Philipp Blom hat dazu illustre Gäste eingeladen.

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Als internationales Festival für Toleranz locken die Dachstein Dialoge heuer bereits zum dritten Mal klingende Namen nach Filzmoos und in die Ramsau. Von 18. bis 24. September wird über das Thema „Worauf kann ich vertrauen?“ diskutiert.

Spannender Mix aus Vorträgen, Konzerten, Lesungen
Intendant Philipp Blom und Obfrau Regina Stocker bieten auch in diesem Jahr eine spannende Mischung aus Vorträgen, Diskussionen, Lesungen, Konzerten und Filmscreenings – in höchst prominenter Besetzung. Das zeigt sich schon beim Auftakt, wo Philosophin und Autorin Lisz Hirn, deren aktuelles Buch „Gehorchen“ für Furore sorgt, ein Plädoyer für die Urteilsfähigkeit in unsicheren Zeiten halten wird. Musikalisches Wohlbefinden garantiert das Simply Quartet (18. 9., Ramsau).

Philosophin und Autorin Lisz Hirn eröffnet die Dachstein Dialoge.
Philosophin und Autorin Lisz Hirn eröffnet die Dachstein Dialoge.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Vertrauen in Zeiten von Polarisierung und Desinformation spielt auch bei Florian Scheuba zum Finale (24. 9., Filzmoos) eine zentrale Rolle. Der Humor kommt dabei sicher nicht zu kurz.

Vom Klima zur Grabrede
Dazwischen sind Klimawissenschaftler Reinhard Steurer und der Gewässerökologe Klement Tockner zu Gast, spricht Diplomat Wolfgang Petritsch über die Zukunft Europas, erläutert Tobias Glück „Die Psychologie des Vertrauens“ oder erzählen der Arzt und Philosoph Giovanni Maio und der Autor und Grabredner Hannes Benedetto Pircher über das Reden in Extremsituationen.

Zitat Icon

Um vertrauen zu können, muss man auch anderen Menschen begegnen und mit ihnen umgehen.

Autor, Historiker und Intendant Philipp Blom

Weitere prominente Gäste: die Aktivistin für Steuergerechtigkeit, Marlene Engelhorn, Schriftsteller Christoph Ransmayr, Migrationsforscher Gerald Knaus, die Schauspieler Wolfram Berger und Maria Hofstätter, die Musiker Eckart Runge, Jacques Ammon, Christophe Coin, Peter Rosmanith und viele andere mehr. Ebenfalls mit von der Partie sind wieder Trachtenkapellen und Chöre aus der Region.

Maria Hofstätter lädt zur Lesung.
Maria Hofstätter lädt zur Lesung.(Bild: Mihai Mitrea)

„Vertrauen ist zentral. Es darf nicht leichtfertig verschenkt werden, es darf nicht gebrochen werden, denn ohne Vertrauen gibt es keine Gemeinschaft, keine Gesellschaft“, unterstreicht Intendant, Autor, Historiker und Übersetzer Philipp Blom noch einmal das Motto der diesjährigen Dachstein Dialoge.

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