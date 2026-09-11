83-Jährige übergab Gold und Schmuck an Betrüger

„Polizist“ stand plötzlich vor der Tür

Dann gingen die dreisten Täter einen Schritt weiter: Ein vermeintlicher Polizist tauchte plötzlich an der Wohnadresse der 83-Jährigen auf, um „nach dem Rechten zu sehen“. Dabei übergab die Frau dem Mann im Glauben, er sei wirklich Polizist, Schmuck und Goldmünzen. Der genaue Wert ist noch nicht bekannt.