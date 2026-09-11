Mann (60) brutal attackiert: Räuber-Duo gefasst!

Zu dem dramatischen Vorfall war es bereits am späten Donnerstagvormittag gekommen. Der 60-jährige Einheimische sei in der Heiliggeiststraße nahe des Innsbrucker Hauptbahnhofes von zwei zunächst unbekannten jungen Tätern angegriffen worden. Das Duo verpasste dem Opfer mehrere Faustschläge, entriss ihm eine Tasche und ergriff letztlich Richtung Adamgasse die Flucht.