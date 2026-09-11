Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Haftraum demoliert

Mann (60) brutal attackiert: Räuber-Duo gefasst!

Tirol
11.09.2026 11:00
Dank Zeugen konnten die Verdächtigen rasch gefasst werden (Symbolbild).
Dank Zeugen konnten die Verdächtigen rasch gefasst werden (Symbolbild).(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schock für einen 60-Jährigen am helllichten Tag in Innsbruck: Der Einheimische wurde von zwei jungen Männern attackiert und ausgeraubt. Dank aufmerksamer Zeugen konnten die beiden Verdächtigen rasch festgenommen werden. Einer der mutmaßlichen Räuber zeigte sich geständig – der andere demolierte den Haftraum.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zu dem dramatischen Vorfall war es bereits am späten Donnerstagvormittag gekommen. Der 60-jährige Einheimische sei in der Heiliggeiststraße nahe des Innsbrucker Hauptbahnhofes von zwei zunächst unbekannten jungen Tätern angegriffen worden. Das Duo verpasste dem Opfer mehrere Faustschläge, entriss ihm eine Tasche und ergriff letztlich Richtung Adamgasse die Flucht.

Zeugen lieferten wichtige Hinweise
Mehrere Zeugen beobachteten den Raub und alarmierten die Polizei. „Sie konnten den Beamten sowohl die Fluchtrichtung als auch eine detaillierte Personenbeschreibung der beiden Tatverdächtigen nennen“, so die Ermittler.

Im Zuge der anschließenden Fahndung konnten die beiden jungen Männer – es handelt sich um einen 16-jährigen Österreicher und einen Serben (18) –  im Nahbereich von Polizeikräften angehalten und festgenommen werden.

Randale und Geständnis im PAZ
Der 16-jährige Tatverdächtige habe sich zunächst seiner Festnahme widersetzt und soll mehrere Polizisten bedroht haben. Nach seiner Einlieferung in das Polizeianhaltezentrum (PAZ) habe er außerdem einen Haftraum beschädigt. Der 18-jährige Serbe zeigte sich zur Tat geständig.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
In Innsbruck
Trio stahl Seniorin Tasche: Fahndung erfolgreich
29.07.2026
Opfer war 20
Raub und Erpressung: Duo (18, 20) festgenommen
13.06.2026

In Justizanstalt eingeliefert
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurden beide Tatverdächtigen anschließend in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Das 60-jährige Opfer erlitt Verletzungen und wurde noch am Tatort von alarmierten Rettungskräften medizinisch versorgt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
11.09.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Innsbruck
Polizei
Männer
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
145.054 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.924 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.570 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf