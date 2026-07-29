Trio stahl Seniorin Tasche: Fahndung erfolgreich

Am Tag darauf dann der zweite Fall. Dort baten drei Jugendliche eine 87-jährige Einheimische in der Reut-Nicolussi-Straße in Innsbruck um eine 2-Euro-Münze. „Als die Frau ihre Geldbörse in die Hand nahm, entrissen die Täter ihr diese und flüchteten“, schildert die Polizei.