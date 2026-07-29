Trio stahl Seniorin Tasche: Fahndung erfolgreich

Wohl gleich zwei Mal schlugen Jugendliche in Innsbruck zu! Sie entrissen zwei Seniorinnen ihre Handtasche und flüchteten. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Die Ermittler kamen den Verdächtigen jedoch auf die Schliche.
Der erste Fall ereignete sich vergangenen Freitag in der Gumppstraße in Innsbruck. Dort saß eine Einheimische (91) gegen 17 Uhr auf einer Bank. Zwei vorerst unbekannte Täter entrissen ihr ihre Handtasche und flüchteten. Die Täter erbeuteten mehrere Hundert Euro. Eine Fahndung verlief vorerst negativ.
Am Tag darauf dann der zweite Fall. Dort baten drei Jugendliche eine 87-jährige Einheimische in der Reut-Nicolussi-Straße in Innsbruck um eine 2-Euro-Münze. „Als die Frau ihre Geldbörse in die Hand nahm, entrissen die Täter ihr diese und flüchteten“, schildert die Polizei.
Trio wurde festgenommen
Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Polizeistreifen konnten drei Verdächtige ausgeforscht und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 17-jährigen Türken, einen 16-jährigen Syrer und einen 15-Jährigen mit ungeklärter Staatsbürgerschaft.
Der 15- und der 17-Jährige stehen im Verdacht, auch den Raub am Tag zuvor begangen zu haben. Das Trio wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.
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