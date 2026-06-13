Raub und Erpressung: Duo (18, 20) festgenommen

Ein geringer Bargeldbetrag war ihnen offenbar nicht genug: Zwei Burschen stehen im Verdacht, einem 20-Jährigen in Hall in Tirol übel mitgespielt zu haben: Zuerst wurde er verprügelt, dann sollte er dem Duo auch noch Geld überweisen.
Ein 18-jähriger und ein 20-jähriger Österreicher stehen im Verdacht, einem 20-jährigen Österreicher Freitagabend im Gemeindegebiet von Hall geschlagen und ihm aus seiner Geldtasche einen zweistelligen Bargeldbetrag geraubt zu haben. Weiters sollen sie versucht haben, das Opfer zu einer Überweisung, bzw. einer Bankomatabhebung sowie zu einer Falschaussage zu nötigen.
Schreckschusswaffe und Schlagstock sichergestellt
Es folgte eine Festnahme der Beschuldigten. Bei beiden Männern wurde eine Schreckschusswaffe samt Munition und bei einem Mann ein Telekopschlagstock sichergestellt.
Die Österreicher wurden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.
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