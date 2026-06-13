Raub und Erpressung: Duo (18, 20) festgenommen

Ein 18-jähriger und ein 20-jähriger Österreicher stehen im Verdacht, einem 20-jährigen Österreicher Freitagabend im Gemeindegebiet von Hall geschlagen und ihm aus seiner Geldtasche einen zweistelligen Bargeldbetrag geraubt zu haben. Weiters sollen sie versucht haben, das Opfer zu einer Überweisung, bzw. einer Bankomatabhebung sowie zu einer Falschaussage zu nötigen.