Frau in Niger entführt: Sohn appelliert an Politik

Vor genau sechs Monaten wurde Eva Gretzmacher aus ihrem Alltag gerissen. Am 11. Jänner drangen bewaffnete Männer in ihr Haus in Agadez in Niger ein, bedrohten einen Wachmann mit einer Pistole, öffneten gewaltsam die Tür und verschleppten die Wienerin in einem Geländewagen in die Nacht. Danach fehlte von ihr jede Spur, jede Nachricht. Kein Bekenntnis, keine Forderung.